豐田86「神逆超車」失敗！對撞來車全毀　「三峽拓海」骨折受困

▲豐田86車門上還有「藤原豆腐店」的日文字樣。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

全台新冠肺炎疫情趨緩，街頭人車開始變多，許多人趁週末開車、騎車出外夜遊透氣，但新北市三峽區有名男子卻在途中出車禍，20日凌晨0時許開著豐田86轎車，行經台七乙線5.3K逆向超車失敗，高速撞上對向轎車，2車車頭嚴重變形，2名駕駛骨折受傷，肇事的豐田86駕駛還卡在變形車體內，直到警消救援才脫困。警方呼籲，疫情期間民眾應減少群聚、外出，並遵守交通規則避免意外，減少醫療資源負擔。

▲許男開著豐田86（紅車）逆向超車失敗，對撞劉男所開的黑車，2車車頭嚴重毀損。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，許姓男子（25歲）開著紅色豐田86轎車，從台七乙線上山途中，在5.3K處逆向超車，對撞上劉男（24歲）往大溪方向開的深色轎車，強大撞擊力讓2車車頭嚴重變形，許男一度受困在變形的駕駛座上動彈不得，痛得瘋狂哀嚎，其他夜遊民眾見狀協助報警。

警消獲報到場，動用破壞器材將許男救出，左大腿骨折被送往部立雙和醫院急救，而被對撞上的劉男則是左手腕骨折，被送板橋亞東醫院救治，2人意識清楚均無生命危險，現場還有另外2輛轎車遭波及，所幸2車的謝姓、陳姓駕駛均未受傷。

▲警消獲報派員到場救援，協助許男脫困送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方在場進行交通管制，同時拍照採證，經酒測排除酒駕肇事，但被撞的劉男未持有駕照，警方將依無照駕駛製單開罰。警方將對雙方駕駛進行筆錄，釐清事故原因及肇事責任。由於新冠肺炎疫情尚未解除警報，警方呼籲，民眾應減少群聚與外出機會，同時需遵守交通規則避免意外，減少醫療資源的額外負擔。