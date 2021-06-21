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黑龍江哈洽會閉幕　龍台農業「雲簽約」1.7億元

▲▼龍台農業及綠色食品產業雲上交流對接會。（圖／取自活動網站）

▲龍台農業及綠色食品產業雲上交流對接會。（圖／取自活動網站）

記者陳政錄／黑龍江報導

持續推動國際經貿合作，大陸黑龍江省於6月15日到19日，在哈爾濱市舉辦哈爾濱國際經濟貿易洽談會（哈洽會），5天展期採線上＋線下結合模式舉行。作為哈洽會上推進兩岸農業交流的重點配套活動，龍台農業及綠色食品產業雲上交流對接會上，海峽兩岸食品產業園與台灣企業，亦「雲簽約」投資金額4000萬元人民幣，約合新台幣1.72億元。

據了解，本次哈洽會中的龍台農業及綠色食品產業雲上交流對接會，於6月18日上午由黑龍江省台辦、台灣品牌農業推廣協會、台灣中華農旅文創融合發展協會聯合舉辦，以貫徹農林22條措施、發揮黑龍江「寒地黑土、綠色有機、非轉基因」和龍台農業及綠色食品合作為主題。

▲▼龍台農業及綠色食品產業雲上交流對接會。（圖／取自活動網站）

對接會上，邀請台灣品牌農業推廣協會、台灣中華農旅文創融合發展協會、台灣新來源醬園食品、龍江元盛和牛產業，以及台灣黑龍江同鄉會、雲林縣林內鄉農會、各省市台商代表線上與會，並有牡丹江市台灣農民創業園以及黑龍江省海峽兩岸生態農業及綠色食品產業聯盟、哈爾濱台協，龍灣創新投資（深圳）、台灣帝麗新生物科技等線下參會。

會後，海峽兩岸食品產業園與台灣企業，共簽訂意向投資金額4000萬元人民幣，並討論兩地農業投資願景，推介黑龍江阿城區、木蘭縣、泰來縣、富錦市以及上述產業元的投資環境。

▲▼龍台農業及綠色食品產業雲上交流對接會。（圖／取自活動網站）

黑龍江省貿促會會長王英春介表示，第三十一届哈洽會首度移師線上、步入雲端。截至6月18日24時，本屆哈洽會共有來自俄羅斯、日本等40個國家和地區的634萬人次線上觀展，累計舉辦各種線上招商引資、採購推介活動14場次，線上參與活動132萬人次。

同時，本次哈洽會首次實現「雲簽約」，總金額達120億元人民幣，隨線上會展APP平台服務持續、該金額還將有提升空間。

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