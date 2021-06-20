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猜大陸何時動手？　陸官媒嗆美「管好自己的言行」　

▲▼美國參謀長聯席會議主席馬克•麥利。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國參謀長聯席會議主席馬克•麥利。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

針對台海情勢，美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）17日曾表示，中國軍隊短期內對台灣發動軍事攻擊的可能性低，中國發展足夠軍事能力還需要一段時間。對此，大陸官媒《環球時報》發表銳評，文章標題直指美台，「與其反覆猜大陸何時動手，不如管好自己言行。」

環時銳評表示，美國軍方高層和國會近來反復談論解放軍武力奪取台灣的可能性，美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）3月曾預測，中國大陸「試圖在這個10年，甚至6年後控製台灣」。這些關註的強化反映出美方、當然更包括台灣民進黨當局對解放軍采取武力行動可能性正在增加的焦慮。

▲▼中國解放軍。（圖／CFP）

▲美軍方認為，解放軍發展足夠軍力還有一段很長時間。（圖／CFP）

銳評進一步說，「大陸是否會動用武力解決台灣問題，這首先是政治決定，其次才是軍事問題。」美國過去在台海地區擁有明顯軍事優勢，但中國大陸的高速發展和軍事建設已經瓦解了美國對其優勢的信心。美方對其是否會軍事阻止大陸武力奪取台灣一直保持戰略模糊，一旦台海發生戰爭，美軍如果冒險參戰，對華盛頓來說將是巨大的賭博。

銳評指出，現在細節上談論台海戰爭沒有意義，美台擔心解放軍為武統軍認真準備，是因為自己挑釁行為加劇台海緊張關係。即使局勢一時走不到大陸武力「解放台灣」那一步，但台海出現高強度軍事摩擦和對抗的風險也是在增加的。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲陸官媒嗆美，與其猜大陸何時動手，不如管好自己的言行。（圖／CFP）

銳評強調，「台海當前的首要問題是政治緊張。」民進黨當局的兩岸政策已經惡劣到了過去一些年難以想象的地步，很多言行對大陸完全是敵對的，把自己擺到了美國敵視中國大陸印太戰略的前出位置。民進黨當局真的是有點找揍。

銳評稱，台海緊張局勢帶動了人們的諸多擔心，連美國軍方都頻繁出面評估。歷史的經驗告訴人們，很多戰爭的爆發都不是充分準備好的有計劃行動，而是在高度緊張情況下一個擦槍走火突然引爆的。

最後，文末再次強調，奉勸美台為緩解台海緊張采取實際行動，如果真的不希望這裏發生戰爭的話。管控好自己的挑釁性言行比反復掐算大陸會在什麽時間和什麽情況下採取武力行動更加有益得多。

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