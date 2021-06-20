搶救孕婦畫面曝！困暴雨黃泥中突陣陣劇痛　揪心捧腹涉水急送醫

記者吳奕靖／高雄報導

國道十號雙向在燕巢交流道匝道口，因為連接台22線的地方積水，積水高度大約半個輪胎高以上，造成嚴重塞車，不過有些車輛還是冒險涉水而過，卻直接拋錨在路中間閃黃燈警示，而一名孕婦受困在車內，警消趕緊前往救援，目前已經安全將人救出，稍早救援影片也曝光。

▲高雄一名孕婦(黑裙)開車，強渡積水區域受困，打電話求救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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20日09時40分燕巢區義大醫院往國道十號方向路面積水受困，一名孕婦打電話報案，表示自己連人帶車都困在這裡，無法動彈，但是腹部相當不舒服，所以消防隊立刻出動燕巢分隊2車4人前往，到達現場時發現這名29歲的張姓孕婦，協助打開車門從積水區域，一路徒步護送抵達安全區域。目前這名29歲的張姓孕婦經過警消評估之後，必須要送醫，所以立刻用救護車送往義大醫院治療當中。

▲高雄一名孕婦開車，強渡積水區域受困，打電話求救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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