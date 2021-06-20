防變種毒株！深圳要48H核檢證明　北京機場今起「檢疫更嚴」

▲深圳機場餐廳員工確診，光是18日當天航班大砍近五百架次 。（圖／翻攝自深圳新聞網）

記者任以芳／綜合報導

深圳機場接連出現兩名確診者，昨19日全面提高防疫標準，兩天前開始累積取消大陸國內航線近700架次航班，停運機場所有跨市線路客運汽車。為了防堵疫情擴散，深圳官方今（20日）最新規定，確需離深出省，提前準備好48小時內核酸檢測陰性證明。

綜合陸媒消息指出，廣東昨新增6例本土確診者，分屬廣州、深圳、佛山和東莞4地。其中深圳兩名確診者，除了一名海關，最新確診者是曾於1、2月分別施打兩繼國藥的機場餐廳員工，兩人都被證實感染Delta（印度先發現的B.1.617.2）變異株，被初步判斷為早前的境外輸入關聯病例。

受本次疫情影響，深圳機場自上周五18日開始，要求所有進入機場轄區的職員和乘客等均需持有48小時內的核酸檢測陰性證明。

深圳市交通運輸局昨發佈公告，自今20日0時起擴大防疫標準，所有從深圳機場、火車站、汽車站、碼頭等交通站場離深出省的旅客，必須出示「健康碼」綠碼及48小時內核酸檢測陰性證明。並且呼籲市民非必要不離深、不出省，確需離深出省的，提前準備好48小時內核酸檢測陰性證明。

▼ 首都機場宣布，今20日採取更嚴格防疫手段 。（圖／翻攝 首都機場官網）

另外，北京首都機場今也發布最新消息，公告內文強調「近期將採取更為嚴格的安全檢查措施。」提醒入境京城的旅客合理安排時間，提早抵達機場辦理乘機、過檢手續。