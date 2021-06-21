揭秘陸防疫／剛檢疫又上門！　台商心涼轉身拿行李「結局超反轉」

記者任以芳／北京報導

北京首都機場宣布昨20日起將採取更嚴格檢疫，隔離旅客也列為重新安檢對象。北京一名吳姓台商向《ETtoday新聞雲》記者表示，剛到北京第四天早上才做完核酸檢測，下午檢疫員又殺來要求把行李搬出來，當時他心想不妙了。同樣的情況《ETtoday新聞雲》記者也親身經歷，還好都是虛驚一場，原來北京新增規定「行李全面核酸檢測」。

中共即將迎接「百年黨慶」，印度變種病毒入侵廣東，不只廣州警戒升級，深圳機場和各大口岸20日起規定，進出都要持48H核酸報告。為了維穩防疫，北京首都機場也在同天宣布採取更嚴格防疫，緊縮安檢規格，就連近期入境的隔離旅客也被列入警戒對象。

▲北京檢疫員第二次上門，嚇壞不少隔離旅客，以為核酸檢測沒過關。（圖／記者任以芳攝）

來自北京吳姓台商表示，自己15日剛抵達北京，經歷機場六道超狂檢疫後，終於入住位於順義的隔離酒店。第四天早上八點多檢疫員上門做口、鼻檢疫，本以為沒事了，下午突然有人按門鈴加上急促敲門聲，開門一看竟然是早上同一批檢疫員又上門！

回想當時，吳姓台商說，「檢疫員請我把行李出來，當下心真的涼一半，以為是核酸檢測沒過關。因為，最近不少台商入境後的檢驗報告都採陽」還好，最後結局超反轉。

▲北京新增檢疫規定，隔離酒店「行李全面PCR」。（圖／記者任以芳攝）

同樣場景，《ETtoday新聞雲》記者也親身經歷，上午才做完核酸檢測，不到三小時又看到檢疫員突擊上門，內心一陣緊張以為核酸檢測出問題。直到檢疫員說明，「請把行李拿出來做PCR」，狂亂的心跳才慢慢恢復。

記者現場觀察，檢疫員幫行李做PCR過程十分嚴謹，大約用兩至三根棉花棒採集檢體，行李箱每一個把手以及表面都有反覆用力刮除檢體。記者也好奇詢問，「之前出差住隔離酒店都沒有這樣情況。」檢疫員只回答，「這是最近新增檢疫項目。」

▼行李把手和側面都是PCR採樣重點區域。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸隔離檢疫都採「鼻拭子」居多。（圖／記者任以芳攝）

相較去年北京防疫，今年標準更加嚴格。首先，機場六道檢疫全面升，旅客隨身行李也要抽驗PCR。抵達隔離酒店後，旅客入住天數從14天延長到21天，核酸檢測次數機場加飯店從3次升級到6次，全面改成「咽拭子＋鼻拭子」，近期連「行李也全面核酸檢測。」

不少台商去大陸前也會打聽哪個城市機場防疫最嚴格，除了大家公認北京隔離天數最硬，廈門檢疫也是很狂，除了例行PCR，竟然還要「抽血」檢疫。蕭姓台商向《ETtoday新聞雲》記者表示，「我住隔離酒店14天內，一共六次PCR，外加三次抽血。」只能說，大陸超嚴格防疫標準真到讓人驚呆了！

▼廈門隔離政策新增「抽血」檢疫。（圖／受訪者提供）