iPhone一秒破億！　京東618下單金額「3438億人幣」破紀錄

▲京東集團618期間下單成果。（圖／京東提供）

記者陳政錄／北京報導

大陸電商巨頭京東集團，於6月1日0時至6月18日24時，舉辦2021「京東618，18周年慶」活動，累計下單金額為創紀錄的3438億元（人民幣，下同，約合新台幣1兆4796億元），反應新冠肺炎疫情後，中國大陸快速復甦的電商消費市場

據京東集團數據顯示，618期間，下單金額最高的品類是手機、空調、筆記型電腦、冰櫃、平板電視；售出商品件數最多的品類是餅乾蛋糕、牛奶乳品、抽紙、調味品、休閒零食；購買力最强的省市是廣東、北京、江蘇、山東、上海。

▲京東618活動。（圖／記者陳政錄攝）

6月18日，京東平台上，乾貨食品開場2分鐘成交額就破3億，母嬰品類開場2分鐘成交額破2億；3C家電品類iPhone成交額1秒破億，開場15分鐘，realme真我和iQOO成交額同比增長超6倍。

除了過往賣座的3C產品外，生鮮類、食品類也成為大陸電商此次銷售的主力，包括618前一小時，京東生鮮總成交額年增70%，開場5分鐘，五常大米產業帶成交額同比增長15倍。

京東集團表示，火爆數據來自京東多年如一日進行物流基礎設施建設和科技能力打造的成果，全大陸有國92%的區縣和84%的鄉鎮消費者可以享受到「當日達」和「次日達」服務。

京東大數據研究院首席數據官劉暉還提到，透過與達達的合作，京東「小時達」服務的即時零售，成為本次銷售的「熱點」，消費者開始習慣於一小時內到貨的快速配送，「用過更好的就回不去了」，在此之下，京東618首日，京東到家手機小時達服務，成交額年增率成長15倍，用戶65%來自一、二線城市。

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