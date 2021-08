▲CNN總裁札克透露,CNN在過去1週開除了3名不遵守公司疫苗政策的員工,下同。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

與Google、Facebook等多家美國企業一樣,美國有線電視新聞網CNN也要求員工必須完成新冠疫苗接種,才能回到辦公室工作。然而該公司5日卻傳出,有3名員工因違反公司的疫苗接種規定而慘遭開除,但CNN並未透露相關員工的所屬部門與解僱細節。

Jeff Zucker adds in his memo to CNN staff: "In the past week, we have been made aware of three employees who were coming to the office unvaccinated. All three have been terminated. Let me be clear -- we have a zero-tolerance policy on this."