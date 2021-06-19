她發燒請病假…2天後竟被公司「炒魷魚」！網見這點狂勸：要知足

▲有網友因發燒請病假，竟就被開除。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

新冠肺炎疫情爆發，國內進入三級警戒後各行各業苦不堪言，部分店家暫停營業，學校也宣布停課，使勞工請假需求大增。不過卻有網友指出，近日因腸胃炎發燒向公司請病假去看醫生，也應公司要求答應進行篩檢，想不到才過了2天，連檢測都還沒做就突然被開除，令她相當傻眼，直呼「沒想到請個病假直接被放生」。

一名網友在Dcard以「因為病假發燒被開除」為題發文表示，她在15號凌晨發燒並跟公司請假去看醫生，但因為沒有其他呼吸道症狀又適逢經期，所以診所建議轉婦科，並且在家注意身體狀況即可。事後原PO也向公司回報，雖然公司希望她可以去快篩，但有鑑於醫生建議先不要亂跑，且快篩站也是高風險地區，因此公司表示了解後，還是給她7天假在家休息。

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▲原PO對於被無預警開除感到莫名其妙。（圖／翻攝自Dcard，下同）

原PO指出，到了16日上午她開始拉肚子，於是就立刻去診所回診。而醫生表示有可能只是腸胃炎，可以再觀察幾天。原PO也將狀況回報給公司，並承諾一有發燒等現象會立刻回報並且篩檢。到了17日，公司卻突然打給她說「店裡大家因為有人發燒人心惶惶」，拜託並且願意帶她去篩檢。

對此，原PO也承諾會在隔天早上到醫院快篩，而公司也同意了，想不到晚上去突然收到公司的訊息，通知她知不用來上班了，讓她相當傻眼，甚至連老闆的正面回覆也沒有等到，於是將經歷PO上網路，並稱「感覺只想用錢了事，沒想到請個病假直接被放生」。

文章曝光後，馬上就吸引不少網友關注，紛紛留言，「妳沒確診，只是發燒，有意願工作，公司不能這樣隨便開除你」、「該給的沒給就開吉（告），沒什麼好說的」、「請爭取到底」、「直接跟他說一切走勞基法」、「爭取自身工作權，一定要拿到非自願離職，公司這樣做實在不妥。你可以申請失業補助，公司還會被勞動稽查」。

不過也有網友抱持不同看法，認為「可能疫情期間比較敏感一點，但是至少老闆願意給你一個月的薪資還願意開非自願離職證明書，就勝過很多老闆了，我現在因為疫情也是強迫休無薪假，更慘，有工作卻要強迫休假也沒有比較好」、「很不錯了吧」、「爽拿一個月的薪水不好嗎」、「多的是不給錢叫你滾的，真的要知足，尊嚴不要管錢才是真的」。