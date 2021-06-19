新北確診破6千！雙北+111「飆破萬例」確診地圖曝　熱區一次看



記者施怡妏／綜合報導

今（19）日本土新增127例與20死，其中確診數創一個多月新低，其中以新北市81例最多，其次為臺北市30例。台北市長柯文哲說，「台北市要降到每日10例以下，才有可能去討論有沒有可能解禁」。新北市長侯友宜則表示，新北市到6月28日前還有很多艱辛的路要走，「大家忍忍，不要疏忽」。

▲0619新北市累計病例總數地圖。（圖／ETtoday）

根據新北公布新增81例本土案例統計，今天確診數最多的是中和區17例，板橋16例、新莊9例、新店8例、土城6例、三峽5例、永和3例、蘆洲3例、五股2例，樹林、淡水、金山、鶯歌各1例。

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侯友宜宣布，即日起居家隔離者解除隔離前一律加採PCR檢測，且Ct值需大於30。針對解封一事，侯友宜指出，不要等到解封後疫情要快速往上竄，到時候就為時已晚，希望把疫情控制到再低，讓疫情控制到沒有機會上揚再來說到底怎麼做，「新北沒這條件，好好做事控制疫情」。

▲▼0619台北市累計病例總數地圖。（圖／ETtoday）

台北市自4月25日至6月19日累計病例4070人，以萬華1634例最多，其次為文山310例、大同274例、士林285例、中正239例、大安245例、信義234例、中山220例、北投206例、松山153例、內湖145例、南港125例。

柯文哲指出，台北市要降到每日10例以下，才有可能去討論有沒有可能解禁，如果要解禁，第一個是不吃飯的優先，因為最可能造成感染的還是要擺最後。雙北一定是首都生活圈，不可能台北解封新北不解封；或是新北還有一定程度感染的時候，台北就解封，那一個跳過來感染就全毀了，獅子王就是一個例子。