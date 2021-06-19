高嘉瑜關說特權疫苗　臉書爆退訂潮！網怒：還裝好心肝

記者蔡文鈴／台北報導

北市府19日公布好心肝特權疫苗調查結果，台北市長柯文哲驚爆，民進黨立委高嘉瑜介入關說協助診所取得疫苗。對此，高嘉瑜下午出面解釋過程中沒有任何施壓，但已有不少網友灌爆臉書表示對她很失望，更戲稱她是「關說瑜」。

▲立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）



台北市政府19日召開記者會公布疫苗濫打一案的懲處，針對有「中央級民代」介入，柯文哲說，「我看報告寫是高嘉瑜」，不過她一定有她的說法，我也不預設立場，為什麼會打電話給衛生局？一定是選民請託，但是我也不去替誰解釋，我只公布事實，每個人怎麼解釋她的行為，她自己要處理。

對此，高嘉瑜表示，自己之前都不認識禾馨診所的任何人，這次因為疫苗非常短缺，禾馨診所在5月底打電話到她的國會辦公室，表達希望能夠爭取疫苗，並且留下醫師蘇怡寧的電話。

高嘉瑜強調，台北市衛生局在接到訊息後，從頭到尾都都沒有說有困難，或者是不可行等說法，只是單純地轉達禾馨診所希望保護孕婦、照顧新生兒的想法，並且希望儘速施打疫苗，請衛生局提供協助，就是這麼簡單。

高嘉瑜說，兩人的對話過程都有紀錄，黃世傑在不到10分鐘就回覆沒有問題，這件事情很單純，衛生局也很樂意協助，禾馨診所也一再強調，僅適用在一到三類的醫事人員員工身上，這部分應該都符合規定。

不過，仍有許多網友對她相當失望，紛紛湧入臉書留言，「我太失望了 我退訂了」、「萊豬那次就算了，這次妳真的是說一套做一套，對妳非常失望。」、「被阿北補槍耶，原來關說喔？」、「太噁心了」、「唱歌唱得不好，演技倒是不錯。」、「原來是心機瑜」、「明明是壞心肝，還要裝好心肝」、「關說瑜」。