男星確診「再睜眼竟已昏迷8天」　自爆現況：後遺症更嚴重了！

▲由於高野二郎3年前曾罹患肺炎，因此他十分擔心自己會感染新冠，沒想到還是不幸中招。（圖／翻攝自推特／@tokyodynamite）

記者葉睿涵／編譯

日本戲劇演員高野二郎去年12月14日確診新冠肺炎，隨後昏迷了8天，並住院治療長達1個月之久，才終於康復。目前已恢復健康、重新復出的他，最近自曝身體狀況表示，「我現在比剛離開醫院時，多了更多的後遺症」。

據NHK報導，高野二郎在3年前，強忍身體不適堅持工作，結果引發急性肺炎，而導致心臟衰竭，因此在日本爆發新冠疫情後，高野二郎便十分小心，擔心自己受感染。然而，不幸的高野二郎依舊在去年12月14日確診新冠肺炎。

送院治療時，高野二郎已需要依靠呼吸機維生，不久後，他便失去知覺，直接昏迷到12月22日。高野二郎表示，「當我醒來時，看到馬上就要聖誕節了的新聞，簡直嚇了一跳」，「在我昏迷的8天裡，我的體重減少了20公斤，手腳的肌肉也開始萎縮，連站都站不起來」。

▲即使高野二郎已出院5個月，但他還是有心臟疼痛、肌肉酸痛、氣喘等後遺症。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

儘管身體的狀況很糟糕，而且必須獨自待在隔離病房的高野二郎也無法與家人見面，但他依舊沒有放棄，積極對抗病毒，並在1月15日順利出院。高野二郎表示，即使他出院至今已有5個多月了，但他現在還是飽受新冠後遺症的困擾，甚至比剛出院時還要糟糕。

他指出，「我現在只要走200公尺就會氣喘吁吁，手臂肌肉也經常酸痛難耐，心臟還開始出現問題，新冠都真的太可怕了。」高野二郎其實一直很猶豫是否要向大家透露自己染疫一事，但醫護都認為，他的知名度和藝人身份，將有助於推廣新冠的危險性，並讓人提高警覺，因此他才鼓起勇氣，與大家分享這段經歷。

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