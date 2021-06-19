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苦撐1年多「放棄治療」走了　英患病最久確診者：不願這樣活下去

▲▼Jason Kelk是英國住院最久的確診者。（圖／翻攝自gofundme）

▲ 凱爾克是英國住院最久的確診者。（圖／翻攝自gofundme）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國49歲男子凱爾克（Jason Kelk）是國內因新冠肺患病最久的確診者，去年3月住進西約克郡里兹的聖詹姆斯醫院，與病毒奮戰14個月後表示，自己「再也沒辦法這樣活下去」，18日上午被送往安寧病房，在家人陪伴下離世。

根據《太陽報》，凱爾克63歲的妻子蘇（Sue Kelk）悲痛表示，凱爾克已經奮鬥太久，決定終止一切治療，「一切非常平靜。對他來說，依照自己的方式做這件事是非常重要的。」

凱爾克患有第二型糖尿病及氣喘，去年3月31日因染疫入院，4月3日住進加護病房。病毒破壞他的肺部與腎臟，令他多次在鬼門關前徘徊，隨後胃部也出現嚴重問題，近來完全無法進食，只能透過靜脈注射營養液。

他的病情在今年3月一度出現曙光，曾連續15天不需使用呼吸器，每周可出院一次，可以像常人一樣喝茶、吃蛋糕，更重拾他最愛的程式語言，未料身體在5月初再度惡化，得斷斷續續使用呼吸器，此後再未好轉。

大約3周後，凱爾克開始需要24小時使用呼吸器，令他終於「受夠了，想結束這一切」。蘇提到，「抗生素起了作用，但他的靈魂已經消失了。我認為真正的他在2020年2月就消失了，那才是我們認識的他。我想我從剛開始就在為自己做準備，不是因為我不相信他能撐過。在他再度惡化前幾個星期，我覺得也許可以抱著一絲希望，接著卻被狠狠打擊。」

凱爾克是蘇20年來的靈魂伴侶，對他選擇離開的決定，蘇表示，「人們可能不覺得他很勇敢，但他確實是，我認為他是。能夠說出『我不想再這樣活下去』是最勇敢的事。」

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