全台水庫解渴！每日進帳「至少200萬噸」　水利署曝最新水情燈號

▲水利署資訊顯示，全台幾個主要水庫都獲得挹注，每日少則200萬噸、多則3000萬噸。（圖／記者林悅翻攝）

文／中央社

上一波梅雨鋒面後，天氣轉為午後雷陣雨型態，幾日下來，水利署資訊顯示，全台幾個主要水庫都獲得挹注，每日少則200萬噸、多則3000萬噸，不僅水庫蓄水率逐步回升，也帶動溪流川流量上升。

經濟部水利署表示，目前水情往正面方向發展，下週水利署應變小組將與農田水利署召開會議，討論二期稻作用水需求及各縣市水情燈號狀況。

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在前一波梅雨鋒面助攻下，全台水庫約進帳1.9億噸用水，嚴峻的水情獲得緩解，苗栗、台中(含北彰化)地區解除水情紅燈，其他縣市水情也有調整，經濟部長王美花也指出，目前水情可穩定供應到7月底。

根據水利署資訊，目前為「減量供水」橙燈縣市為桃園市及新北市林口區、新竹縣市、苗栗縣、台中市及彰化縣北部地區、嘉義縣市、台南市；彰化縣南部地區及雲林縣為「水情提醒」綠燈，其他縣市水情正常。

在梅雨鋒面過後，天氣轉為高溫炎熱、有午後雷陣雨型態，有時發生在北部縣市，有時則在中部、南部，水利署指出，幾日下來，北中南幾個主要水庫獲得挹注，每日少則200萬噸、多則3000萬噸，量雖沒有梅雨鋒面帶來的多，仍有助益。

以今天(12日)統計為例，預估雨量可替中南部水庫帶來595萬噸進帳，其中，鯉魚潭水庫有38毫米降雨量，相當於150萬噸用水；曾文及烏山頭5.1毫米，相當於100萬噸；南化水庫4.9毫米，相當於200萬噸。

▲水利署表示，從各個情勢研判，水情往正面方向發展，不過還是要節約用水。（圖／記者翁伊森攝）

午後雷陣雨也帶動水庫蓄水率逐步回升，如供應大台北地區用水的翡翠水庫已達87%，供應桃園地區的石門水庫一舉突破4成，來到43%，供應新竹地區的寶二水庫蓄水率也較10日的46.4%增加將近8個百分點，目前來到54.2%，相較於5月24日的3%，梅雨鋒面與午後雷陣雨確實達到挹注效果。

中部水庫如供應苗栗、台中、彰化等地區用水的鯉魚潭水庫蓄水率也回升至31.7%，有效蓄水量為3624萬立方公尺；德基水庫為18.1%，有效蓄水量為3365萬立方公尺，而在5月24日時，德基水庫蓄水率僅有1%。

南部水庫同樣進帳頗豐，南化水庫目前蓄水率為63%，曾文與烏山頭水庫目前蓄水率為23%，兩者在5月24日時，蓄水率分別為9%與10%。

除了水庫蓄水率，甲仙堰、高屏堰流量也跟著上升，甲仙堰流量目前流量為每秒59.55立方公尺，高屏堰為每秒227.8立方公尺，而在今年3月24日時，高屏堰流量為每秒4.1立方公尺。

水利署表示，從各個情勢研判，水情往正面方向發展，不過還是要節約用水，水利署會密切注意水庫的入流量變化，並持續進行抗旱2.0措施，不能因水庫蓄水率上升快速而掉以輕心。