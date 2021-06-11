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台灣陷疫情＋氣候危機　CNN：「世界晶片工廠」缺水後果更嚴重

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲台積電是全球半導體產業龍頭。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

CNN報導指出，台灣生產全球一半以上的晶片，但如今卻正努力對抗新冠肺炎、50多年以來最嚴重的缺水危機以及電力短缺。政府憂慮疫情破壞台灣在全球半導體供應鏈中扮演的重要角色，但專家擔心，氣候變遷恐怕帶來更嚴重的後果，因為未來乾旱的發生頻率可能越來越高。

報導指出，全球製造商面臨半導體供應短缺的困境，已經出現延遲生產與發貨的情況，如果台灣受到重挫，情勢可能變得更加糟糕。

台灣目前面臨最嚴重疫情危機，截至11日累計12222起病例、361人死亡，業界領頭羊台積電（TSMC）也有員工確診，雖因並未影響營運，但由於外國移工的病例，已有至少5間科技工廠停工。

▲▼ 台灣乾旱,日月潭。（圖／路透）

▲台灣面臨50多年以來最嚴重乾旱，圖為日月潭。（圖／路透）

此外，台灣製造商也面臨缺水困境，因為晶片製作過程需要大量用水，清洗精密金屬表面。台積電表示，該公司每日需要15.6萬噸用水，大約等同於60個奧運規格，但如今已經試圖透過卡車運輸、提高循環使用率等方式解決問題，目前為止，生產尚未受到影響，「我們有詳細的應對步驟，處理不同階段的缺水問題」。

儘管如此，中央研究院學者許晃雄（Hsu Huang-hsiung）卻指出，氣候變遷很可能導致台灣未來幾十年降雨減少，導致缺水問題惡化，「今年提供一個很好的機會，測試我們半導體產業的可持續性」，但也可能侷限台灣先進晶片技術發展，因為隨著技術變得越來越精細複雜，製造廠就需要更大量用水。

台灣電力需求不斷成長導致輪流停電，也阻礙了晶片生產。許晃雄說，「我們必須減少二氧化碳排放量，但另一方面，也需要生產更多電力」。他認為，台灣半導體公司將需要投資更多再生能源，確保產業在未來可以持續營運。

台積電表示，台灣缺電危機已經影響到一部分廠址設施，但該公司與全台的太陽能發電廠、風力發電廠合作，努力建立能源供應鏈，預計2050年可以完全透過再生能源發電。

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲全球都面臨晶片供應短缺的困境。（圖／路透）

全球半導體產業如今都面臨很大壓力，晶片供應短缺的主因包括疫情造成需求波動、美國制裁中國科技公司以及極端氣候。分析師指出，越來越多科技公司無法取得半導體，可能導致生產延遲，或者銷售價格提高，也使得外界更加重視台灣生產面臨的威脅。

倫敦經濟研究諮詢公司凱投巨集觀（Capital Economics）亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）表示，「半導體產業顯然面臨壓力」。他5月時引述全球4月半導體訂單數據表示，該產業的「產能限制將持續存在」，值得慶幸的是，雖然塞車的訂單仍需要一段時間才能消化完，但此情況不會無限期持續。

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