南韓261人接種疫苗後死亡　「打輝瑞占最多」4大廠情況曝光

▲南韓261人在接種疫苗後死亡，其中施打輝瑞者最多。（圖／路透）

文／中央社

南韓政府公布，截至15日全國已有1300多萬人接種首劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，累計261人在接種後死亡，其中施打輝瑞疫苗者占159人，施打阿斯特捷利康疫苗占101人。

南韓COVID-19預防接種促進團表示，韓國自2月26日開始接種疫苗以來，截至16日午夜包含第一次和第二次接種累計施打1582萬7645件，其中通報副作用案例共5萬3773件，占總體比例約0.34%。

副作用案例當中，接種英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）的案例占0.42%，接種美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech公司疫苗占0.21%，接種美國嬌生（Johnson & Johnson）疫苗占0.19%。

而在261起接種疫苗後死亡案例當中，施打嬌生疫苗者占1人。

南韓COVID-19預防接種促進團指出，14和15日共新增6670起接種疫苗後副作用案例，其中20人死亡，但接種疫苗和死亡的關聯仍未知。

新增副作用案例中，嚴重過敏反應占24例，顯著不良反應、入住加護病房、殘疾和後遺症占255例。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘