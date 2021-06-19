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3級警戒滿月／天天載遺體到火葬場燒　他想問：如果殯葬業也淪陷

▲▼殯葬人員。（圖／殯葬人員提供）

▲殯葬人員穿好防護裝備，要帶確診的死者走最後一程。（圖／殯葬人員提供）

記者陳雕文／綜合報導

新冠疫情死亡人數飆破500，光是新北市三峽火葬場，本月1至15日就火化1033具遺體，比去年同期多了436件；殯葬人員說，遺體要迅速載去火化，有的家屬因不能見上最後一面而淚崩，甚至對我們破口大罵，這些都能理解但這是規定…遺體還有傳染力，我們也在高風險的環境下工作，希望大家將心比心。

●生病時醫護是第一線，人死後，換殯葬業上陣

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殯葬人員解釋，醫護、警消人員在第一線面對確診者，感染風險高，而確診者死後，就換我們「密切接觸」了。由於新冠肺炎被歸在法定傳染疾病第五類，因此確診的遺體要在24小時之內火化，我們的任務就是到檢疫場所載運遺體到火葬場。

▲▼殯葬人員。（圖／殯葬人員提供）

▲殯葬人員全副武裝。（圖／殯葬人員提供）

●確診者走了，病毒還在

殯葬人員簡要說明，進入檢疫所後，會先幫遺體包2層屍袋，封好之後入棺再載到火葬場。雖然整個過程人員都身穿防護衣、手套、面罩且會不斷消毒、噴灑漂白水，但不可避免要跟遺體近距離接觸一段時間，因此也有被感染的可能性。

輔大醫院感染控制部主任李宜謙醫師表示，確診者病逝後要盡速火化，且殯葬人員都要穿著高標準的防護裝備，就是因為我們還是擔心遺體會有病毒殘留、傳染的風險。

李宜謙補充解釋，民眾可能質疑，死者不會呼吸，哪來的飛沫傳染？其實在患者往生前的呼吸吐氣，還是會有少許病毒飄在空氣中，再者，除了飛沫傳播，確診病人如果摸過自己的眼、口、鼻，再去摸周遭其他物品、部位，我們相信，仍會有病毒殘留且傳染的可能性，所以殯葬人員接觸遺體或待在死者之前摸過、待過的環境，的確有染疫的風險。

▲▼殯葬人員。（圖／殯葬人員提供）

▲輔大醫院感染控制部主任李宜謙醫師表示，殯葬人員都要穿著高標準的防護裝備，就是因為遺體仍會有病毒殘留、傳染的風險。（圖／殯葬人員提供）

●好像邊緣人

殯葬人員無奈表示，這波疫情下，感覺殯葬業就像是邊緣人，所有的防護器材都要自己想辦法，冒著生命危險去接確診遺體，卻被外界指責費用太高，如果不理解就不要亂說，「只會讓我們這些從業人員感到心很累，還有覺得自己做再多都只是被當成垃圾而已」。

在葬儀社服務4年，現年23歲的Amber表示，會希望我們不是在民眾「逼不得已」需要服務的時候才注意的行業，生老病死人人都會經歷到，我們的職業其實一直算是重要的環節，是民眾過世後的第一線服務人員，但病毒不會因為人死而放過，仍舊會殘留並有一定的傳染力，我們很願意服務大眾，但我們也有家人，如今工作風險更高，會希望政府考慮把殯葬業列為優先施打疫苗的對象。

▲▼殯葬人員告別式會場。（圖／殯葬人員提供）

▲現年23歲、身材高挑的殯葬人員Amber表示，我們很願意服務大眾，但如今工作風險更高，會希望政府考慮把殯葬業列為優先施打疫苗的對象。（圖／Amber提供）

殯葬人員表示，大家都很努力保護自己，因為如果連殯葬業都淪陷，那真的會很慘，「如果殯葬業者不能接遺體了，我就問，你遺體要怎麼燒？」我們工作時都很小心，確實消毒戴好穿好防護措施，也祈禱台灣人一起加油，挺過這關不要被疫情打敗。

●想見最後一面還可以這麼做

遺體修復師表示，因為一般民眾不能直接進去火葬場，有些家屬會衝去外頭等待，但這樣反而有群聚感染的風險，為了讓家屬可以見遺體最後一面又不會染疫，有些同業是用手機視訊的方式，由殯葬人員拿起手機，透過鏡頭帶領家屬見最後一面，在火化前向遺體喊「火來了！要趕快跑喔！」

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