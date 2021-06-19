37歲高齡產婦誕10胞胎後搞失蹤！夫至今沒看過小孩...疑是騙局

▲西斯霍聲稱自己產下10胞胎。（圖／翻攝自推特「@SAfmRadio」）



記者王佩翊／編譯



南非媒體日前報導，有一名來自坦比薩的37歲婦女產下10胞胎，打破金氏世界紀錄，震驚全球，不過後續也傳出，因為聯絡不上夫妻倆，且報導此消息的媒體與記者不再做出回應，南非當局無法確認此事真偽，外界也開始懷疑報導是否為杜撰。如今該名婦女的丈夫更跳出來表示，自妻子生產至今，他便從未見過對方以及10個孩子，連他都開始懷疑此事的真偽，甚至向警方提交了「人口失蹤調查」。



南非媒體《獨立線上》（IOL）日前獨家報導，來自坦比薩的37歲婦女西斯霍（Gosiame Thamara Sithole）產下了10胞胎，分別為7男3女，引發全球關注。然而事後當地政府官員卻表示目前他們沒有相關生產的資料，官方無法證實究竟西斯霍是否真的誕下10胞胎，因此也讓人開始懷疑報導的真實性。

▲西斯霍的孕肚超乎常人地大。（圖／翻攝自推特「@SAfmRadio」）



綜合外媒報導，西斯霍的丈夫泰伯霍近日卻表示，妻子在懷孕29週時，便被送往醫院待產，隨後因疫情影響，他就再也沒見到親眼見到妻子。儘管這段時間他會透過視訊電話與西斯霍聯繫，但是對方從未給他看過小孩。如今，西斯霍的丈夫開始懷疑孩子們是否「真的存在」，甚至為此提交了人口失蹤調查。



泰伯霍說，在親眼見到孩子們之前，他認為這一切都有可能是騙局，甚至呼籲善心人士停止對他們的捐款。事實上，當地媒體對於此事也是充滿懷疑，因為截至目前為止都還未出現任何住院紀錄或是嬰兒的照片，10胞胎的真實性仍有待商確。

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