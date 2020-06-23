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46歲媽和女兒同時懷孕！苦惱問老公「要不要孩子？」　檢查結果讓她陷兩難

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▲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名46歲媽媽和女兒同時懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

杭州一名46歲的王女士早婚早生，有一個25歲的女兒去年年底懷孕了，讓她非常開心，原本無意生第二胎的她，沒想到竟然也跟著女兒的步伐意外懷孕了，在與丈夫討論後決定生下這個孩子，但由於在懷孕的過程中血糖過高，讓她一度很後悔留下孩子。

據《澎湃新聞》報導，46歲的王女士已經是高齡產婦，她苦惱問丈夫「要不要孩子？」，思考了幾天之後，她和丈夫決定生下這個孩子，「既來之則安之，女兒沒什麼意見，唯一擔心的是孩子出生比女兒的孩子晚」。

然而，王女士在懷孕第5個月的時候遇到一些狀況，她的血糖飆高，尤其是餐後血糖，這也讓她對是否產下第二胎有點動搖，於是她決定前往浙大二院內分泌科就醫。她向主任醫師鄭超表示，「鄭醫生，這對孩子有影響嗎？我現在真的有點後悔當初把孩子留下來。」

鄭超指出，王女士是高齡產婦，但一直以來身體健康，如今懷孕血糖升高，有可能是妊娠糖尿病，孕婦分泌的胰島素會相對不足，就是自己夠用了，但有了胎兒後負擔加重了，這時候多餘的血糖會通過胎盤進入胎兒體內，最終會導致胎兒體重增長過快，有可能長成了巨大兒，另外高血糖也會使胎兒產生併發症，死亡率也會升高。

在鄭超的建議下，王女士開始每天監測血糖，做好每天的食譜，餐後積極運動半小時。懷孕6個月的時候，由於餐後血糖仍然不能達標，王女士開始注射胰島素控制血糖，最後在懷孕第36週的時候，在女兒生產之前產下了一個健康男寶寶。

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