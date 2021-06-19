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雙妹驚PO「黃泉湧爆」　吐這4字秒後悔網卻讚爆：熟悉高雄最對味

記者吳奕靖／高雄報導

高雄有兩名女子共乘一部機車，就在通過鳥松區松埔北巷時發現有積水，而且積水最深有半個輪胎高，她們把自己騎車涉水而過的畫面錄了下來，還把影片上傳到網路，立刻引發討論，但是其中一名女子忍不住的一句「機你個掰」，讓網友大讚「熟悉的高雄最對味」，還有人高喊：「我戀愛了」。

▲高雄兩名女子騎車經過拍下這段31秒積水影片，讓網友討論熱烈 。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）

▲高雄兩名女子騎車經過拍下這段31秒積水影片，讓網友討論熱烈 。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）

一名吳姓女網友在臉書知名社團《爆料公社公開版》19日13：00貼出一段影片，她還寫到「沒有想針對政治，不戰藍綠，只是想處理問題而已，這種黃泥水流下去之後乾掉地上全都是黃土，鳳仁路那邊是下游，我在想是不是因為這樣那邊水溝被黃泥堵了，所以才會每下必淹」？

▲高雄兩名女子騎車經過拍下這段31秒積水影片，讓網友討論熱烈 。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）

▲高雄兩名女子騎車經過拍下這段31秒積水影片，讓網友討論熱烈 。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）

而且還在19日下午1點53分更新內文說：「高雄市鳥松區松埔北巷，全家便利超商，鳥松觀湖店前，請問這是什麼情況呢？每次下雨一定會這樣……而且已經停雨了。最深的部分都有半個輪胎高了！不知道要尋求哪個單位幫忙處理」，而仔細看看她的影片，她跟另一名女子一起騎車涉水而過，而且還在影片中本能的喊「機你個掰」，另外一個也喊「這是黃泉湧爆、這是從水溝蓋出來的」。

▲高雄兩名女子騎車經過拍下這段31秒積水影片，讓網友討論熱烈 。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）▲高雄兩名女子騎車經過拍下這段31秒積水影片，讓網友討論熱烈 。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）▲高雄兩名女子騎車經過拍下這段31秒積水影片，讓網友討論熱烈 。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）

▲高雄兩名女子騎車經過拍下這段31秒積水影片，影片對話讓網友討論熱烈 。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）

短短31秒的畫面放到網路，網友在意的不是「積水」，因為覺得是高雄日常，反而是討論女子的旁白，有人說：「好可愛的髒話」、「我戀愛了」、「熟悉的高雄最對味」。

▲高雄兩名女子騎車經過拍下這段31秒積水影片，讓網友討論熱烈 。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）

▲高雄兩名女子騎車經過拍下這段31秒積水影片，讓網友討論熱烈 。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）

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