6／23開放接種AZ疫苗第二劑　陳時中鬆口：如果數量夠我也會去打

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，下週三（6/23）起開放5/9之前打過AZ第一劑的民眾接種第二劑。衛福部長陳時中在3/22打第一劑AZ，到現在已經超過建議間隔的12週，被問及是否也會去完成第二劑接種？陳時中說：如果疫苗數量夠我會去啦，我也不能浪費第一劑。

▲指揮中心記者會照片。（圖／指揮中心提供）

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原本國內疫情平穩時，因為國際陸續傳出疫苗副作用等消息，讓民眾接種疫苗意願低，行政院長蘇貞昌與陳時中特別在新冠疫苗開打首日（3/22）到台大醫院打下全台第一針，希望有鼓勵示範效果。不過在國內發生本土疫情之後，疫苗一度吃緊，直到日本捐贈124萬劑疫苗才有緩解。

由於AZ必須在滿8~12週接種第二劑疫苗，開打首日接種者應於5月17日滿8週，可以開始打第二劑，陳時中當時宣布自己暫不接種AZ疫苗第二劑，「因為現在打得很熱絡，我怎麼樣都會撐到新貨到達，我才會打」；6月15日日捐贈AZ開打，當時陳時中剛超過12週，被問及是否有安排第二劑接種規劃，他僅回應「我可能再等等吧。」

而今天指揮中心宣布6月23日起，提供先前已接種第一劑AZ疫苗民眾完成兩劑疫苗接種。核估目前可調度的剩餘疫苗數量，可提供4月12日至5月9日以前約6.7萬名已接種第一劑疫苗的民眾繼續接種第二劑AZ COVID-19疫苗。陳時中再次被問及是否會打第二劑，他終於鬆口「如果疫苗數量夠我會去啦，我也不能浪費第一劑」。