菲律賓外送員恐同字眼「狠酸BTS」惹怒粉絲　外送平台急停權滅火

▲BTS套餐在全球引發熱潮,印尼因疫情影響,民眾多半選擇外送,也意外讓麥當勞擠爆外送員。(圖/翻攝自@Gerardab)



文/中央社

麥當勞在菲律賓推出韓國天團BTS套餐,卻有多名外送員在社群網站以貶低男同志字眼指涉這個團體,惹怒歌迷。外送平台Grab趕緊宣布將涉事者暫時停權,以澆熄粉絲怒火。

麥當勞與防彈少年團(BTS)合作推出的聯名套餐今天在菲律賓開賣。開賣前夕,卻有多名Grab外送員在臉書群組,以稱呼男同志的貶義詞BOIT指涉這個團體。

一名BTS粉絲發現後,在推特分享外送員對話截圖,呼籲其他歌迷:「訂你們的BTS套餐時,也許用麥當勞的外送服務,會比訂Grab外送更好。也許麥當勞比這些人值得這筆外送費。」

這名粉絲還向Grab喊話:「教教你們外送員適當的舉止和專業精神。」粉絲16日推文後,引來眾多BTS歌迷迴響,揚言抵制Grab外送。

韓國偶像團體在菲律賓擁有大量粉絲。菲國兩大電信商Smart和Globe就分別找來BTS與韓國女子團體BLACKPINK擔任代言人。

有線電視新聞網菲律賓台(CNN Philippines)報導,菲律賓麥當勞行銷主管拉巴丹(Oliver Rabatan)15日說,他們了解菲律賓的BTS粉絲數量有多龐大,「我們知道這(推出BTS套餐)將是一件大事」。

Grab是東南亞最大的叫車和食物外送平台。Grab菲律賓分公司當天回覆粉絲推文表示:「我們不會容忍外送員這類行為。我們可以保證我們已在調查此事。」

隔天,Grab菲律賓分公司發布聲明說:「我們已立即將涉事的外送合作夥伴暫時停權,將繼續維護一個包容且多元化的平台。」

Filo ARMYs, maybe it is better to use the Mcdonald's delivery services instead of ordering your BTS MEALS through @grabph food. Baka mas deserve ng Mcdonald's yung delivery fees more than these people.pic.twitter.com/DcEIsrBVAE