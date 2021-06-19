公部門爽缺來了？市場勸戴口罩「月賺1萬2800元」　15歲就可參加

▲官方防疫打工，內容就是勸導民眾戴口罩！（示意圖／記者林振民攝）



記者劉維榛／綜合報導

繼《1922被打爆？衛福部急徵人才「日薪2400元」 只要做3件事》後，又有公部門打工職缺來了，民眾只要站在市場入口，勸導攤商或民眾戴緊口罩，或是不要邊走邊吃，就可領時薪160元，最高上限80小時計算，等於一個月可進帳1萬2800元。

據《東森新聞》報導，為防止市場成為疫情破口，各縣市已實施身分證單雙號分流管制，但人潮川流不息，就怕有民眾沒戴緊口罩，對此，政府釋出防疫打工的機會，只要在市場出入口告示牌處，勸導民眾或攤商別邊走邊吃，以及佩戴口罩等，一個小時就可賺取160元。

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▲本國籍15歲就可打工！（圖／東森新聞）



不僅如此，還另有其他職缺，包括處理公文、清潔消毒辦公室、量測體溫、人流管制等工作，一樣都是時薪160元，最高上限以80小時計算，等於每個月可多賺1萬2800元，若與防疫相關還再加2000元的津貼。

至於身分限制部分，勞動部也放寬資格，只要是台灣籍或持有居留證就可參加，上工期限已延長到1年，至於參加過相關計劃的民眾，滿半年也可繼續參與賺外快。

然而打工消息曝光後，民眾看法兩極，有人認為「覺得還不錯，因為現在很多人沒工作」；但有婆媽卻擔憂表示，「因為有危險性啊，病毒不知道在哪裡...我寧願不要」。

▼民眾反應兩極！（圖／東森新聞）

