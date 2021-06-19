要讓大家看得起萬華！地表最強里長募資近千萬　超暖理念曝光

▲地表最強里長方荷生募集近千萬，目前已發出6000份愛心包。（圖／翻攝自方荷生臉書）



記者顏如玉／專題報導

「如果連萬華人都不挺萬華人，萬華只會更慘。」被封為地表最強里長的北市忠勤里里長方荷生，自台灣進入三級警戒以來，就利用多年前創立的食物銀行，集結各界募資組成「愛心包」，努力幫助弱勢族群度過難關，未來他希望能將這樣的做法複製出去，讓全台社區都受惠。

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▲方荷生募資愛心包照顧弱勢民眾。（圖／翻攝自方荷生臉書）



把當年的無能為力，轉換為行動力

2003年SARS爆發時，南機場一帶是死亡人數最多的地區，那時候社區有很多人被隔離、家裡面沒有物資，看見這樣的慘狀卻無能為力，讓方荷生化悲憤為力量，在2013年成立了食物銀行。

「我創立食物銀行就是2個目的。」方荷生表示，第一是食物救濟，讓需要的人平時可以去超商等地方拿物資，第二就是「備災」，當發生疫情時，食物銀行能將物資馬上送到各弱勢家庭中。

談起當時創立食物銀行，方荷生坦言也處處受挫，「我當時寫的企劃，都沒有人願意相信，因為大家都覺得，里長就是柱仔腳（樁腳）。」直到2014年家樂福願意給他一個機會，「後來家樂福基金會就跟我合作到現在，變成很好的朋友，我們也從當初的1家食物銀行，到現在全台有60家，另外還有205個食物分享冰箱。」

▲方荷生說，比起疫情，飢餓會搶在病毒之前擊倒人的求生意志 。（圖／方荷生提供）



飢餓，比疫情更容易擊倒人的求生意志

「比起疫情，飢餓會搶在病毒之前擊倒人的求生意志。」方荷生臉書上短短一句話，道盡萬華一帶弱勢家庭的困境，所以疫情剛剛爆發，他就第一時間向外界求援，從原本只打算募1000份愛心食物包，短短幾天就集結了500多萬捐款，到現在警戒滿一個月，已經募集到近千萬，「我們目前已經發送出去6000包愛心包，第四批3000包也剛採購完畢。」

這些「愛心包」裡面除了有糧食以外，還有生活日用品，方荷生也和企業合作，「像是聯合利華之前盤點倉庫，有些東西在六個月內的有效期限就會下架，他問我會不會計較，我說當然不會，很多人也有需要。第二批愛心包我們就加進去，目前第四批還有募一些衛生紙，這都是很多人需要的物資。」

「在台灣讀書，他就是台灣的孩子。」除了弱勢家庭以外，方荷生還協助許多大學的外籍生，「像是緬甸來的孩子，平時都是半工半讀，現在沒了工作，家裡也沒寄錢來，怎麼辦？向我們求助後，我們也會媒合當地的社福團體提供物資給他們。」

若是針對外籍生給予的食物包，方荷生還提醒要記得「客製化」，「比如有些人因為宗教不吃豬、不吃牛，我們就不會放，要真的幫到對方，這才叫幫忙。」

懂得如何傾聽、給予，方荷生說，這都是長年服務累積下來的經驗，平時他在社區就會天天「送供共」，「我們每天幫可能臥床的長輩、老人家『送』餐送到家，若是還能行走的長輩，則會『供』餐讓他們來拿，『共』就是共餐。不過現在因為疫情，大家都是領便當後回去吃。」

時時陪伴社區裡300多戶長輩，即使疫情期間也不例外的天天送餐，方荷生才能建立起深厚的信賴感，在疫情期間避免人群接觸，他要長輩們不可以去廟裡進香、不可以去菜市場人擠人，「他們都很相信我，都很乖地待在家裡。」而目前里內的老人，沒有人確診。

▲萬華因為爆出疫情，讓不少人避之唯恐不及。（圖／記者宋良義攝）



相信就是力量！最強里長挺萬華

從當初的默默無名，到現在有了外界的支持，還獲得「地表最強里長」的稱號，方荷生笑說，這都是別人高估他了，「我只是看見了需求，就去整合連結、創造資源出來，其實現在的情況和當年SARS差不多，只是更多人願意相信我，讓我去做這些事幫助更多家庭。」

病毒衝擊萬華地區，讓不少人避之唯恐不及，但方荷生卻第一時間站出來相挺，「如果萬華人都不挺萬華人，那萬華只會更慘。」方荷生表示，自己就住在萬華隔壁一條街，平時就是一個生活圈，因此他希望透過自己的力量支持萬華，「這樣大家才會看得起萬華。」

「出事了，大家更要團結一心，而不是分你我哪裡人。」方荷生說，疫情期間許多人願意相信他、捐款給他，讓他相當感動，「還有很多年輕人身上錢不多，只有200、300元，他覺得能幫助到人就想捐款，問我能不能捐，我說當然可以。」

方荷生表示，未來的目標就是希望能將經驗持續複製、打造擴及全台的「319食物銀行」，「我們利用這次來操兵訓練，也希望能媒合更多企業加入我們。」食物銀行能在平時整理物資、了解當地需求，災變時就可以第一時間給予協助。

▲方荷生還設立書屋花甲、食享冰箱為社區服務。（圖／記者劉亭攝）



不只為弱勢族群提供物資，方荷生還看見不同的需求，2016年再開設「書屋花甲咖啡廳」，協助迷途青少年考取咖啡師證照，「許多孩子不喜歡讀書，但不代表他就是壞孩子，他也需要一技之長，而我們服務的對象是社區，青少年也是我們服務的對象。」

方荷生表示，做了這麼多，就是希望未來能被複製出去，「不見得要全盤照我的模式去服務社區，但希望能鼓勵每個里長，透過這些去發展不同的社區，讓全台灣都能受惠。」



