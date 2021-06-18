趙少康喊話「817萬票蔡英文」不是虛位元首　讓網軍停止分裂社會

▲趙少康臉書發文，要蔡英文讓網軍停止分裂社會。（圖／翻攝自趙少康臉書）

記者林彥臣／綜合報導

資深媒體人趙少康18日晚間在臉書發文表示，「817萬票投給蔡英文不是只讓妳當虛位元首」，認為蔡英文該作的不是爆買珍珠奶茶、爆買鳳梨、打慰問電話作秀，蔡英文該作的是讓網軍停止分裂這個社會。

趙少康發文指出，衛福部次長說萬華是疫情破口，撕裂社會時，蔡英文沒有出面主持公道，民進黨員王浩宇、泛綠議員苗柏雅抱怨全台陪雙北一起被關，再度撕裂社會時，蔡英文沒有主持公道，但當賈永婕遭泛綠陣營圍攻，只能開直播發出不平之鳴時，一牽扯到網軍，蔡英文就跳出來打電話發臉書文。

趙少康說，但是人民選妳蔡英文當總統，不是找妳來爆買珍珠奶茶、爆買鳳梨、打慰問電話作秀，要打也應該誠心打給染疫過世的受害者家屬道歉。打電話說好聽話這種工作是留給一個國家的精神領袖、給虛位元首做的，當蔡英文是權力一把抓的「大總統」兼民進黨主席時，面對賈永婕被網軍霸凌，只能再度用文青式語言打電話搏版面，實在很虛假，也改變不了妳網軍治國的事實。

趙少康強調，蔡英文一面讓底下的網軍到處出征咬人，一面呼籲「全島一命」，如果真心想讓國家大團結，應該一聲令下，要求打馬悍將、WeCare高雄、焦糖陳嘉行、這梗很綠、蔡依橙的閱讀筆記、土星六號之狼、鬼才阿水、脫北者冰狼、我不綠只是堵藍…...等側翼粉專，不能再做圖抹黑抹紅、散播假消息、發表撕裂社會的攻擊性言論，更重要的是，要把所有巧立名目、私下挪用的大筆預算全部回歸，用在福國利民的正途上。

趙少康指出，蔡英文真正該做的事情，他的副手賴清德早就講過啦，「請總統要求她的網軍停止對我的攻擊」蔡英文該做的，就是讓網軍停止分裂這個社會，而不是打電話作秀，蔡英文必須知道，「她不可以是1450側翼網軍頭」。