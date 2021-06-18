竹南頭份快篩182人爆7陽性　京元電員工2女兒「弱陽」送醫測PCR

▲苗栗縣頭份與竹南地區在竹南運動公園設置社區快篩站，前3日篩檢皆呈陰性，18日竟有7人快篩陽性。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份與竹南2公所在竹南運動公園開設社區快篩站，前3日篩檢近600人都是陰性，18日篩檢182人，竟有7人快篩呈陽性，包括3名女學生、2科技廠員工、1名退休老婦及1名家管婦人，已搭乘防疫計程車送醫進行PCR採檢。

竹南鎮公所表示，苗栗縣因科技公司外籍移工群聚染疫確診數驟增，造成竹南鎮、頭份市民眾恐慌，因此苗栗縣政府、竹南鎮公所與頭份市公所從15日至19日在竹南運動公園開設快篩站。前3天快篩人數將近600人，全都呈陰性反應；未料，18日快篩182人後，竟有7人呈現快篩陽性反應。

▲▼竹南鎮公所將這7名快篩陽性送醫檢測後，快篩地點也全面進行消毒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，這7人當中，有一對國中的姊妹與母親一同前來，父親為京元電員工，日前已做過PCR排除，母親快篩後也為陰性。但這國中姐妹快篩後竟呈現弱陽性，公所安排搭乘防疫計程車送醫進行PCR採檢。另外，快篩陽性還有2家科技廠員工，分別為1男1女，其中1人是居家隔離14天後前來採檢，呈陽性。

其他還有1對退休夫妻，先生快篩為陰性，但妻子卻呈現快篩陽性反應，其足跡也只有到附近市場買菜；而另一名快篩陽性者為家管婦人。竹南鎮公所表示，已經通報苗栗縣衛生局，這7名快篩陽性者也已搭乘防疫計程車送醫進行PCR採檢，快篩地點也進行消毒。

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