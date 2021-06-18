贊同行政院政務官打國產疫苗？　柯文哲：相信他們會追隨小英總統

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情嚴峻，民眾黨立法院黨團認為執政黨力推國產疫苗，為讓國人心安，因此在立法院提案，要求未來不只總統，行政院相關部會政務官都必須將手臂留給國產疫苗。對此，台北市長柯文哲18日下午在北市防疫記者會，被問僅總統施打疫苗夠嗎？他簡單回應，「這就是口水題了，但我相信民進黨政務官應該都會追隨小英總統才對」。

▲民眾黨團要求行政院政務官打國產疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

民眾黨稍早也在臉書解釋提案原因。他們指出，未來不只是總統，行政院相關部會政務官都必須將手臂留給國產疫苗，才能真正彰顯政府支持國產的決心。

民眾黨強調，民眾黨從來不反對政府研發國產疫苗，但在蔡英文政府趕鴨子上架的疫苗政策之下，用獨樹全球的「免疫橋接」來進行緊急授權審查，多數民眾仍對國產疫苗的安全性、效力及是否能取得國際認證充滿疑慮。

「國際上為了提高民眾對於國內疫苗的信心，各大元首都挺身而出。美國總統拜登 在2020年12月、今年1月接種輝瑞疫苗；英國批准AZ疫苗的緊急授權後，首相強森為了替自家疫苗打破血栓疑慮，也宣布接種AZ疫苗。」

民眾黨表示，總統蔡英文及副總統賴清德願意「親身」支持國產疫苗，他們樂見這樣的行為，但根據日前本黨委託趨勢民調公司所做的民調顯示，有近7成民眾不願施打包含國產疫苗在內的無國際認證疫苗，而這樣的數據，將會對未來的疫苗施打的推動造成重大壓力。

因此，民眾黨立院黨團17日在立法院臨時會提出，「行政院及其相關部會之政務官應全面接種國產疫苗」，希望由行政部門帶頭，率先施打國產疫苗，增加民眾對國產疫苗的信心。

民眾黨也說，「當然，官員必須等，人民不該等，當務之急，還是進口充足的國際疫苗，讓國產疫苗有更多時間、空間可以進行三期試驗，依照國際慣例取得期中報告後，再上路施打，只有按部就班、#尊重科學，才能讓民眾真正對國產疫苗感到安心」。