花蓮崇德家族「16人確診」關係圖曝！徐榛蔚喊：群聚絕對會加重執法

▲花蓮崇德群聚關係圖。（圖／翻攝自YouTube／花蓮縣政府，下同）

記者陳韻如／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心18日公布，新增187例本土案例，其中花蓮新增1例，為案13195（崇德家族群聚案）的延伸，其在太魯閣國家公園工作的二女婿16日因胸悶，經採檢後今日確診。由於花蓮的確診個案幾乎是從家庭群聚產生，對此，縣長徐榛蔚也說出重話，要各鄉鎮市公所首長大聲疾呼，要求縣民不要群聚，否則「花蓮縣政府會強制執法」。

案13195為秀林崇德的一名40多歲女性，10日出現症狀後，13日快篩呈現陽性，接著PCR採檢確診，Ct值為20，由於她與家人交往十分密切，截至17日為止，造成3家族14人確診，今日再新增1例，為其二女婿（案13783），累計3家族15人確診，若將案13195算在內，則為16人確診。

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花蓮縣衛生局長朱家祥表示，案13783為30多歲男性，也是昨（17日）所公布的案13569的三兒子，而其平時在太魯閣國家公園工作，並無慢性疾病，但有抽菸、嚼檳榔習慣。

朱家祥提到，該個案生活單純，自從三級警戒後，工作就少與人接觸，僅做一些不到維護、油漆等，5月30日過後也僅是採買一些食材、用品等，就都沒有外出趴趴走，除了買早餐、檳榔之外，接著就是到太魯閣工作。

朱家祥說明，個案因太太染疫後，先是前往快篩但陰性，14日其女兒確診後，他又前往PCR採檢，也同樣為陰性，直到16日晚間，他出現胸悶症狀，到部立花蓮醫院再進行PCR採檢後，於今日確診，目前縣府已緊急匡列其7名同事採檢、隔離。

由於花蓮目前為止的確診個案大部分為家庭群聚感染，縣長徐榛蔚也表示，要各鄉鎮市公所的首長，要到各個社區、部落去大聲疾呼，要民眾切勿群聚，否則「花蓮縣政府會強制執法」。