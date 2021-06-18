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疫苗若有剩　柯文哲「授權醫師處理」：別把國民當賊處理

記者陳家祥／台北報導

隨著疫苗大量到貨，台灣開始規劃大規模施打，第一階段先以75歲以上長者優先。針對剩餘疫苗該如何處理？指揮中心指出，原則以第1類到7類為主，逼不得已，盡量以高齡者為接種對象。對此，台北市長柯文哲說，如果真的打完了，一時間找不到人，那就授權醫師處理，人與人還是要建立信任，不要把國民當賊導致社會無法運轉。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊疫情記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲召開疫情記者會。（圖／北市府提供）

指揮中心副指揮官陳宗彥17日在疫情記者會中表示，原則上，疫苗就是用於第1到7類人員，新冠肺炎疫苗合約接種院所也可提前準備備用名單，當接種狀況有變動、疫苗突然剩太多時，還能即時找到符合接種資格的人前來接種，不致造成浪費。

不屬於合約院所的洗腎診所，並沒有第1類到7類的疫苗接種對象清冊，如果施打洗腎病友後，尚有疫苗殘劑時，莊人祥說，診所可自行在鄰近地區、身旁親友間尋找75歲以上長者來施打，萬一真的找不到，逼不得已，也可開放65歲以上接種，盡量以高齡者為接種對象。

針對剩餘疫苗的使用，柯文哲表示，同樣的問題已經第3天回答，醫療實務上，開一瓶疫苗有10人份，甚至用細一點的針可以打到11人。為什麼鼓勵盡量預約，因為讓市府可以掌握，雖然也會有預約不來的狀況。

85歲以上預約有來的98%，我猜今天大概會掉到最高90%，「就算把候補數字補一補了不起90%，但90%也算高了，指示沒有前一天高」。

柯文哲表示，如果預約10個1個沒來，或是抽剩下可以多打一個人，就是按照原則去做，不要浪費，「如果為了這個要建一個候補機制，難道要設計一套網路系統？」

「這社會裡，不要用繁文縟節、很死的法律把一切都綁住。」柯文哲說，人與人之間的運作，還是要建立在互信基礎上，常常社會就是太多不信任，弄得奇奇怪怪。

柯文哲說，盡量預約，有剩下的就照政府規畫的原則，1到7類；如果真的打完了，一時間找不到人，那就授權醫師處理，因為開封只有6小時，沒有辦法把制度做到細節，「我非常反對把每個國民當賊處理，防弊房到整個國家沒辦法有效運作，是台灣社會的悲哀」。

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