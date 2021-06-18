　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

札幌街頭驚見熊與裸男狂奔！　4人掛彩...網：控制熊的能力者

記者王佩翊／編譯

日本北海道札幌市的住宅區街頭18日分別發生野生熊與裸男出沒的事件。有許多民眾上午目擊到一頭巨熊在街頭奔跑，警方接獲通報後隨即到場處理，然而過程中仍然有4人受傷，其中1人重傷。警方最後在獵友會專業人士的協助下，才成功開槍驅離。同一時間，札幌市也有一名裸男出沒在路上，許多網友看到目擊照片紛紛表示，「他該不會就是控制熊的能力者吧！」

綜合日媒報導，這隻熊18日被民眾發現出沒在札幌市東區的住宅區，根據目擊民眾表示，熊隻還一度移動至托兒所附近，情況十分危急。網路上也出現許多當地民眾的目擊影片與照片，只見熊隻一路狂奔，甚至還跑到購物中心的大門前，企圖闖入。

一名40多歲的男子上午7時15分左右，被這隻誤闖住宅區的熊咬傷，隨即倒地，一旁民眾嚇得馬上通報警方。救護人員到場後，立刻將男子送醫，但傷勢十分嚴重。警方隨即也投入獵捕，上午11時在獵友會獵人開槍驅離後，才順利將肇事的熊隻趕跑。

警方表示，該隻熊是成熊，因此體型較大，牠從18日凌晨3時就出沒在住宅區，一共造成4名40歲到80多歲的居民與自衛隊官員受傷，所幸目前已無大礙。

另一方面，同一時間也有一名裸男出沒在札幌市區，目前仍然無法確認該名裸男的身分，也無法確定與熊出沒事件是否有關，不過網友看到裸男奔跑的畫面後笑稱，「這個男的該不會就是控制熊的能力者吧？」

靠它涼整天！「移動式水冷氣」特價1980元

ET快訊
36死太驚悚！他曝「英日韓」打疫苗死亡數：家屬可能會有不同想
快訊／台中7死全國最多！85歲翁打疫苗4小時　心血管阻塞亡
新北3.8億捐款將發出　侯友宜：弱勢家庭每戶發1萬
快訊／新北81歲婦打完AZ當晚猝死　今增5死案例狀況曝光
快訊／北市各區確診分布出爐　有2區＋0
LIVE／北市增71例　柯文哲最新說明
快訊／桃園再添2死！91歲翁打疫苗2天後身亡　PCR結果出爐
花蓮崇德家族群聚再+1！二女婿太魯閣工作今確診　7同事匡列
快訊／台中開第一槍！盧秀燕宣布：1.3萬名鄰長明起可打疫苗
清潔公司員工1傳3家人！曾到全聯、7-11　緊急匡列16人
快訊／新北今增5人打AZ後死亡　侯友宜：施打率又有點下降
新竹縣34確診+長照機構傳播鏈　千人普篩結果出爐
快訊／土城延吉街市場未落實管控　侯友宜下令：停業3天
最快4小時猝死！打AZ後死亡今通報14起　不良反應最新數據曝
快訊／新北今增76例「中和、板橋最多」　各區染疫數曝光
「有3狀況」先別打疫苗　張上淳揭原因
快訊／快炒店舅舅傳染3歲外甥女　龍井家族快篩600人結果出爐
6／15發病人數突衝高！　莊人祥曝「關鍵原因」
LIVE／新北今增76例「全國疫苗猝死頻傳」　侯友宜最新說明
疑打疫苗死亡！指揮中心：同意解剖會發30萬慰問金
打疫苗後36人猝死　台大醫曝「3廠牌」選擇攻略

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

情侶貼窗「肉色交纏」　飯店激戰活春宮！對面大樓員工全嗨了

17歲女逛街突然天降「一塊木板」　同學轉身目睹她當場被擊斃

札幌街頭驚見熊與裸男狂奔！　4人掛彩...網：控制熊的能力者

傳拜登政府將禁8中國APP！要留美有條件「微信、TikTok恐又遭殃」

染疫害纖維化！美國「雙肺移植」遽增　肺受損幾周內慘變蜂巢

市府賣房子　竟把「小鎮水塔」也賣了！他嚇壞貼錢還回去

印度變種太兇猛「AZ疫苗只打1劑幾乎無效」　終結新冠只能靠1招

與美國對話或對決？金正恩：會做好兩手準備！　拜登上任後首度喊話

美國白宮：未來幾天分配完8000萬劑疫苗　即刻出貨

坎坷越南女二度結婚　懷孕4次加妊娠糖尿病終成2子媽

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

女三寶暴衝！直直撞落一旁車輛　連人帶車墜6公尺卡車內狂哀號

重機雙載騎市民大道...超車右切 「後座女後仰慘摔」網：人消失了

成年棕熊帶幼仔闖民宅抓傷狗！　少女護愛犬飛奔將母熊推下圍欄

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

情侶貼窗「肉色交纏」　飯店激戰活春宮！對面大樓員工全嗨了

17歲女逛街突然天降「一塊木板」　同學轉身目睹她當場被擊斃

札幌街頭驚見熊與裸男狂奔！　4人掛彩...網：控制熊的能力者

傳拜登政府將禁8中國APP！要留美有條件「微信、TikTok恐又遭殃」

染疫害纖維化！美國「雙肺移植」遽增　肺受損幾周內慘變蜂巢

市府賣房子　竟把「小鎮水塔」也賣了！他嚇壞貼錢還回去

印度變種太兇猛「AZ疫苗只打1劑幾乎無效」　終結新冠只能靠1招

與美國對話或對決？金正恩：會做好兩手準備！　拜登上任後首度喊話

美國白宮：未來幾天分配完8000萬劑疫苗　即刻出貨

坎坷越南女二度結婚　懷孕4次加妊娠糖尿病終成2子媽

「藉疫苗施壓台灣邦交國」　陸國台辦否認

第二批莫德納抵台孕婦可望優先打？陳時中再聲明：若劑量夠會開放

台南無確診防疫續落實　首批56000疫苗全打光31700劑登場

全球手機佔比榜出爐！蘋果居冠　這2家廠商急速增長

快訊／柯文哲公布精準疫調報告：兩天44人送篩檢僅6人陽性

防疫優先！宮崎駿迷再等半年　《吉卜力交響音樂會》延期到12月

快訊／台中7死全國最多！85歲翁打完疫苗4小時　心血管阻塞亡

開百萬名車衝魚塭！詐保集團多角化經營　街友成關鍵

36死太驚悚！他曝「英日韓」打疫苗死亡數：家屬可能會有不同想法了

哈爾濱工大副校長張志儉墜樓身亡　生前為「核科學與技術」帶頭人

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

國際熱門新聞

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

新變種Lambda已擴散29國　抗藥性恐更強

纜車噴飛墜谷！時速100km俯衝摔爛

網美甜心吸飲料「下秒超反差」！網看傻

韓國261人打疫苗後亡　輝瑞占最多

情侶銬一起123天　一剪鎖就分手

捐贈疫苗　美官：短時間內送到台

美贈台疫苗快到了！　美亞太副助卿曝「台美疫苗兵工廠」計畫

新冠病毒竟會造成「腦部後遺症」

印度變種太兇猛！1劑AZ疫苗「幾乎無效」

中國近期會嘗試軍事犯台？美軍最高將領給答案了

加拿大議員提「加台關係法」　國會一讀通過

員工拿手榴彈反擊暴力老闆　結果炸爛自己手臂

才剛道別卻永別！　消防員「車禍搶救」驚見女兒斷命

更多熱門

相關新聞

與美國對話或對決？　金正恩：會做好兩手準備！

與美國對話或對決？　金正恩：會做好兩手準備！

北韓領導人金正恩17日在勞動黨第八屆中央委員會第三次會議中提到，北韓需要掌控朝鮮半島的局勢，為此必須做好與美國「對話」、「對決」的兩種準備。而這是金正恩自美國拜登政府上任後，首次對美國與南韓發出訊息。

員工旅行砸錢去美國「打疫苗」！日老闆超佛心

員工旅行砸錢去美國「打疫苗」！日老闆超佛心

上次16年前！北韓捐30萬美元給UN

上次16年前！北韓捐30萬美元給UN

日本防衛大臣當新會長　被視為助台

日本防衛大臣當新會長　被視為助台

日本首劑疫苗接種人數破2000萬！　南韓1400萬人↑

日本首劑疫苗接種人數破2000萬！　南韓1400萬人↑

關鍵字：

日韓要聞熊出沒裸男

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院：正式發函授權郭台銘、台積電代表洽購1000萬劑BNT

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

天堂M帳號創天價　1450萬成交

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

快訊／再增21例死亡！今日新增187例本土

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：上海代理BNT「德國出貨」

女兵喝「一杯24%梅酒」秒倒　男士官寢室內性侵錄影

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

多人接種後猝死！出現3大症狀先別打疫苗

筱蕾腫瘤太大3天治療「腦幹已變形」　曝10mins過程

他分析「郭董8點聲明」　網：專業養套殺

10萬勞工紓困貸款申請「爆量」！　勞動部要承辦銀行喊卡

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

更多

最夯影音

更多
神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」
C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面