札幌街頭驚見熊與裸男狂奔！　4人掛彩...網：控制熊的能力者

子どもの保育園のまん前に出た子どもは車から見てギャン泣き東区とは聞いてたけど…死ぬかとおもた#札幌市東区 #熊出没 #熊 pic.twitter.com/Dwis8KcNT7— かな(^ω^) (@xv3vx) June 17, 2021
記者王佩翊／編譯
日本北海道札幌市的住宅區街頭18日分別發生野生熊與裸男出沒的事件。有許多民眾上午目擊到一頭巨熊在街頭奔跑，警方接獲通報後隨即到場處理，然而過程中仍然有4人受傷，其中1人重傷。警方最後在獵友會專業人士的協助下，才成功開槍驅離。同一時間，札幌市也有一名裸男出沒在路上，許多網友看到目擊照片紛紛表示，「他該不會就是控制熊的能力者吧！」
綜合日媒報導，這隻熊18日被民眾發現出沒在札幌市東區的住宅區，根據目擊民眾表示，熊隻還一度移動至托兒所附近，情況十分危急。網路上也出現許多當地民眾的目擊影片與照片，只見熊隻一路狂奔，甚至還跑到購物中心的大門前，企圖闖入。
ただ今、我が街札幌市東区住宅街で大型のクマが出没中！！！— どらちゃん(@sas_daisuki_da) June 17, 2021
自分が間違って捕獲されないよう注意します！ pic.twitter.com/n90nD4V7wQ
一名40多歲的男子上午7時15分左右，被這隻誤闖住宅區的熊咬傷，隨即倒地，一旁民眾嚇得馬上通報警方。救護人員到場後，立刻將男子送醫，但傷勢十分嚴重。警方隨即也投入獵捕，上午11時在獵友會獵人開槍驅離後，才順利將肇事的熊隻趕跑。
警方表示，該隻熊是成熊，因此體型較大，牠從18日凌晨3時就出沒在住宅區，一共造成4名40歲到80多歲的居民與自衛隊官員受傷，所幸目前已無大礙。
另一方面，同一時間也有一名裸男出沒在札幌市區，目前仍然無法確認該名裸男的身分，也無法確定與熊出沒事件是否有關，不過網友看到裸男奔跑的畫面後笑稱，「這個男的該不會就是控制熊的能力者吧？」
札幌市内で熊出没とかマジか— おーめんはぐれ勢 (@omen_0666) June 17, 2021
今日は引きこもり確定pic.twitter.com/ZID7xPpoQ8
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