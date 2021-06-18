札幌街頭驚見熊與裸男狂奔！　4人掛彩...網：控制熊的能力者

記者王佩翊／編譯

日本北海道札幌市的住宅區街頭18日分別發生野生熊與裸男出沒的事件。有許多民眾上午目擊到一頭巨熊在街頭奔跑，警方接獲通報後隨即到場處理，然而過程中仍然有4人受傷，其中1人重傷。警方最後在獵友會專業人士的協助下，才成功開槍驅離。同一時間，札幌市也有一名裸男出沒在路上，許多網友看到目擊照片紛紛表示，「他該不會就是控制熊的能力者吧！」



綜合日媒報導，這隻熊18日被民眾發現出沒在札幌市東區的住宅區，根據目擊民眾表示，熊隻還一度移動至托兒所附近，情況十分危急。網路上也出現許多當地民眾的目擊影片與照片，只見熊隻一路狂奔，甚至還跑到購物中心的大門前，企圖闖入。

一名40多歲的男子上午7時15分左右，被這隻誤闖住宅區的熊咬傷，隨即倒地，一旁民眾嚇得馬上通報警方。救護人員到場後，立刻將男子送醫，但傷勢十分嚴重。警方隨即也投入獵捕，上午11時在獵友會獵人開槍驅離後，才順利將肇事的熊隻趕跑。



警方表示，該隻熊是成熊，因此體型較大，牠從18日凌晨3時就出沒在住宅區，一共造成4名40歲到80多歲的居民與自衛隊官員受傷，所幸目前已無大礙。



另一方面，同一時間也有一名裸男出沒在札幌市區，目前仍然無法確認該名裸男的身分，也無法確定與熊出沒事件是否有關，不過網友看到裸男奔跑的畫面後笑稱，「這個男的該不會就是控制熊的能力者吧？」

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