多人接種後猝死！專家：出現「3大症狀」先別打疫苗

▲全台各縣市開放高齡者施打，不過目前已有多人在接種後猝死。（示意圖非當事人／記者李毓康攝）



記者周姈姈／台北報導

各縣市開放高齡者施打疫苗，至今已有多人接種後猝死，對此，醫師呼籲，政府一定要釐清猝死案例究竟與死者自身疾病有關或是接種疫苗造成，否則民眾將對疫苗失去信心；更提醒，年長者接種疫苗後返家前三天最關鍵，建議密集量測血壓、體溫與血糖。此外，專家建議，若是身體出現「3大症狀」時暫時別去打疫苗，年輕人和年長者都要注意。

台北市立關渡醫院院長陳亮恭表示，以現在疫苗禁忌症來說，自身有過敏或特殊凝血疾病就不適合打疫苗，此外，無論年長者跟年輕人都要留意，若有任何發燒、身體不適（例如慢性病控制不穩定、心絞痛等）或正在感冒，建議緩打，否則原來的症狀加上疫苗反應可能令身體更不舒服。

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陳亮恭提醒，以過往經驗來看，猝死的民眾還是以心血管問題居多，這些年長者本身也許有慢性病、高血壓等，因此年長者打完疫苗返家後一定要密集量測血壓、體溫、血糖等，多注意心血管表現。

▲若有發燒、身體不適或感冒等症狀出現，打疫苗最好先暫緩。（示意圖／記者湯興漢攝）



這兩天全台各地都有傳出年長者施打疫苗後返家猝死案例，林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海表示，政府一定要釐清猝死到底是跟疫苗有關，還是跟年長者本身疾病有關。顏宗海說，打疫苗最擔心的就是過敏反應，輕微過敏如注射地方疼痛、頭痛或發燒等，嚴重則會暈倒、休克或是引發心肌炎等，恐危及生命，因此釐清這些接種後死亡的長者死因格外重要，否則民眾將對疫苗失去信心，不利抗疫。

▲▼新北市85歲以上長者接受AZ疫苗施打第四天，有資格接種者紛紛打退堂鼓接種疫願低落。（圖／記者湯興漢攝）

顏宗海說，打完疫苗後都要在接種站待半小時，過敏反應通常半小時內會出現，絕對不可馬上離開接種站。年長者注射疫苗後返家，前三天自己與家人都要密切注意其身體有無不良反應，「打疫苗最怕過敏反應，這狀況可大可小」，一有不適要立即就醫。

▲年長者打完疫苗後必須在接種站觀察半小時，返家後前三天的觀察期也是關鍵。（示意圖／記者湯興漢攝）



若年長者長期臥床無法出外施打疫苗，感染風險就會來自家人，陳亮恭指出，大部分臥床的年長者都不太會接觸到感染源，反而有可能是會被家人傳染，因此請照顧者一定要小心，符合條件就趕快去打疫苗，所有防疫作為絕對都不能疏忽，每次和老人家接觸都要洗手、家中環境也要消毒，口罩也要戴好。

▲75歲以上長者死亡率（圖／ETtoday製）