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社會 社會焦點 保障人權

花蓮男沒戴罩被揪：因要吃便當　現場無「鐵證」警開罰

▲台8線綠水停車場旁一群工人，其中一名男子未依規定配戴口罩。（圖／新城分局提供，下同）

台8線綠水停車場旁一群工人，其中一名男子未依規定配戴口罩。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日花蓮秀林鄉疫情嚴峻，新城分局為維護民眾健康安全，加強巡視轄區社區、部落、風景區等地，防止有民眾未依防疫規定而成為防疫破口。
 
在台8線169.4K綠水停車場旁，天祥派出所員警17日近1點巡邏時發現約有7名工人，其中一名男子未依規定配戴口罩，但其餘民眾均有配戴，警方便下車詢問詳情。

▲台8線綠水停車場旁一群工人，其中一名男子未依規定配戴口罩。（圖／新城分局提供，下同）

男子巧辯要吃便當所以沒戴口罩，由於現場未發現任何便當，員警依法開單。

男子表示未戴口罩係因要吃便當，但是員警在現場並未發現男子攜帶便當且現場其他工人均有佩戴口罩，同樣沒有食用便當的情形，員警當場以違反傳染病防治法案件通知書舉發。
 
新城分局表示，中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥曾在5月21日記者會上公開表示，在戶外工作的工地工程人員可在保持社交距離的狀況下，脫下口罩飲食及飲水，其餘時間則須配戴口罩，若發現有未戴口罩的情事，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，請民眾依照相關規定飲食及飲水，以保障大家安全，以免疫情繼續擴大。

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