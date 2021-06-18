新北三級警戒便民新措施　開放假日停車格免費、黃線可停車

▲防疫便民措施，新北市府路邊停車格假日開放停車及免收費。（圖／新北市府提供，下同）



記者蔡文鈴／新北報導

為讓民眾能待在家好好防疫，新北市交通局18日表示，三級警戒期間的周休假日，從周五晚上7點起至隔周周一上班日上午7點，全市黃線路段開放停車，路邊停車格也假日免費，並配合於周五收費至晚上7點止，提前一小時不收費。

交通局交通管制工程科長陳建成表示，因應防疫第三級警戒，新北市的黃線路段開放假日開放全日停車，而且提前從周休前一天的周五晚上7點起開放停車，並可一直停到隔周周一上午7點；陳建成說，經勘查民眾確有停放黃線停好停滿60小時，交通局將會持續觀察並於防疫第三級警戒期間持續實施。

停車營運科科長許芫綺表示，全國防疫第三級警戒延長至6月28日，交通局因應防疫三級警戒，新北市路邊停車格已自5月22日起周休假日全面暫停收費外，也配合黃線自周五晚上7點起開放停車，路邊停車格於周五收費至晚上7點止，提前一小時不收費，實施以來，假日路邊停車率百分之百，全都停滿。

交通局提醒黃線路段仍維持平日上午7點至晚上8點僅可臨時停車規定（周五至晚上7點），以維持行車秩序和安全；也請市民朋友遵守停車秩序，切勿併排違停、影響行車安全，更最重的是防疫期間減少外出，不聚會，做好防疫，保護自己也保護家人。