疫苗開打「34人接種後猝死」　年齡、相關病史一次看

▲數據截至18日下午1點。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，目前全台開放高齡者施打，不過自從開放施打後，全台已有34人接種後猝死，其中又以台中市人數最多。而猝死是否與接種疫苗有關，還待後續了解，《ETtoday新聞雲》也將不斷更新，讓讀者了解最新情況。

全台34例分布如下，台北市4例、新北市5例、桃園市4例、新竹市2例、新竹縣1例、苗栗縣2例、台中市6例、彰化縣1例、雲林縣4例、嘉義市1例、台南市1例、高雄市1例、屏東縣2例。其中，桃園市1例及雲林縣2例目前資訊尚不清楚。記者也根據接種後的症狀、病史以及時間整理出表格，發現男性比女性多，而數據也顯示，有將近五成是接種隔天後猝死。

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台北市：4例

►士林一名96歲老翁16日上午施打疫苗，晚間突然倒地，失去呼吸心跳，衛生局獲報前往採檢，詳情仍待釐清。

►中山區一名72歲婦人16日接種疫苗後返家，晚上出現咳嗽、發燒症狀，17日中午喘不過去，送醫後搶救不治。

►中山區一名92歲婦人15日接種疫苗，16日猝死，死因結果待相驗。

►中山區一名89歲陳姓婦人，15日施打疫苗後，出現嘔吐、發燒等症狀，18日上午7時許倒臥床上無呼吸心跳。

新北市：5例

►淡水一名88歲老翁15日前往新市國小接種，16日上午家屬通報死亡、淡水衛生所也通報死亡。

►淡水一名81歲女性洗腎患者16日上午接種疫苗，返家後身體不適，雖然立刻被送到淡水馬偕醫院救治，依然搶救無效身亡。

►板橋一名69歲老翁本身有高血壓、糖尿病、十二指腸潰瘍等多重慢性病，15日前往某養護中心接種疫苗，16日上午身亡。

►鶯歌一名77歲老婦患有慢性病，15日在長照中心接種疫苗，當日及16日出現嘔吐、發燒情形，17日早上6時許死亡。

►三峽一名76歲老翁患有慢性病，15日在養老院接種，立刻血壓低下，院方提供氧氣後狀況改善。16日就醫後，白天均正常，晚上8時許死亡。

桃園市：4例

►一名90歲王姓老翁16日晚間7時許施打疫苗，返家後不明原因昏倒，且無意識OHCA，送往部立桃園醫院後仍不治身亡。

►龜山區84歲丘姓婦人16日接種，17日下午昏迷，停止呼吸心跳，送醫後搶救不治。

►蘆竹區81歲賴姓婦人17日接種，當晚6時許忽昏迷，失去生命跡象，送醫後不治。

►第4例資訊未知。

新竹市：2例

►一名97歲老翁患有阿茲海默症，14日前往接種疫苗，沒想到返家以後，15日身體不適，狀況急速惡化，16日清晨在新竹病逝。

►東區一名83歲張姓老翁14日接種疫苗，隔天（15日）身體不適死亡。

新竹縣：1例

►竹東一名97歲婦人16日到衛生所接種疫苗，返家休息失去意識，被警消發現時，已失去生命跡象。

苗栗縣：2例

►三灣鄉一名90歲老翁患有高血壓30年，因心臟病裝有支架且長期插有尿管，15日接種疫苗，17日上午身體不適，嘔吐後失去意識，送醫急救後不治。

►頭份市一名86歲老翁數年前罹患大腸癌，15日接種疫苗，17日下午叫不醒，晚上6時送醫不治死亡。

台中市：6例

►南屯區一名90歲婦人有阿茲海默症病史，近期曾因為泌尿道感染、胸椎骨折住院，15日上午接種疫苗後，出現發燒、口渴等症狀，喝水後失去意識，送醫後搶救無效身亡。

►西區一名94歲老翁患有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等慢性病，15日前往接種疫苗，直到16日被家人發現時，已失去生命跡象。

►一名60歲的邱姓男子患有腎臟癌、糖尿病，住在護理之家，15日施打疫苗後身亡。

►豐原一名82歲黃姓老翁有腎臟疾病、高血壓，也有在洗腎，15日注射完疫苗，16日不斷嘔吐、發燒、身體癱軟，送醫後，17日凌晨宣告不治。

►大雅區一名72歲阿嬤長期在洗腎診所洗腎，15日接種疫苗，16日於洗腎時出現昏迷現象，送急診搶救無效 。

►大里區一名李姓老翁為居家腹膜透析洗腎的患者，有三高及冠狀動脈心臟病等慢性病病史，16日上午接種疫苗後，17日下午3時許在家昏迷，送急診搶救無效。

彰化縣：1例

►一名86歲老翁有三高、慢性肝炎等慢性病，14日接種完返家，15日被家屬發現時，已無呼吸心跳，被醫師判定死亡。

雲林縣：4例

►古坑一名86歲老翁有糖尿病、高血壓，沒有過敏史，15日施打疫苗後身體不適，16日病況加劇，送醫後不治身亡。

►四湖一名88歲老婦有心臟病、狹心症、痛風，15日施打疫苗後身體不適，16日情況更嚴重，送醫後不治身亡。

►第3、4例資訊未知。

嘉義市：1例

►一名83歲婦人15日接種疫苗，16日身體不適送醫，到院前失去呼吸心跳，搶救後仍不治身亡。

台南市：1例

►一名90歲邱姓老翁15日接種疫苗，無疑似新冠肺炎症狀及出國史、旅遊史，16日晚上7點被家屬發現倒地死亡。

高雄市：1例

►一名91歲潘姓老翁15日接種疫苗，當下無不適反應，直到17日凌晨不適緊急就醫，到院後死亡，診斷疑似為心肌梗塞。

屏東縣：2例

►一名60歲男子有氣喘、心臟病、腎臟病、高血壓等慢性疾病，長期住在高雄榮民總醫院護理之家，15日下午施打疫苗，當天晚上無心跳，急救後不治。初步研判該男死因與心因性疾病較為相關。

►一名住安養院的82歲女性長者，16日注射疫苗，17日下午被發現口吐白沫，院方雖立即給予CPR，但到院前不治死亡。

以上為全台施打疫苗後，截至18日發生的猝死案例，不過是否與接種疫苗有關係，仍待相關單位進一步調查、釐清。