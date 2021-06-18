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加拿大機構建議「停打AZ疫苗」！　已接種首劑者應改打輝瑞莫德納

▲▼法國疫苗接種速度逐漸停滯。（圖／路透）

▲法國疫苗接種速度逐漸停滯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大​免疫諮詢委員會（NACI）17日發布新冠疫苗接種最新建議，各省在大多數情況下應停止使用AZ疫苗，即便接種者施打的首劑疫苗就是AZ疫苗，第2劑應改用mRNA疫苗，像是輝瑞或莫德納疫苗。

加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大各省早在今年5月初以來，就已停止使用AZ疫苗作為第一劑疫苗，但仍允許在施打第2劑時使用AZ疫苗。然而現在發現就算把AZ疫苗擺在第2劑施打，仍會出現血栓風險。

免疫諮詢委員會最新聲明指出，現在有越來越多的證據顯示，混和接種疫苗可能產生更好的免疫效果，「對那些第一劑接種AZ疫苗的人，建議優先首選mRNA疫苗作為第2劑」，且在未來數周就會收到大量輝瑞及莫德納疫苗，預計本月就有1400萬劑到貨，但已接種2劑AZ疫苗的人不必擔心，打AZ疫苗依然具有很好的保護力，能避免染疫後出現重症或死亡的情況。

微生物學及人類遺傳學專家維恩（Donald Vinh）強調，已打AZ疫苗的人應該要知道，這份最新建議並不是代表AZ疫苗被列入黑名單，而是現在還有效力更高且取得容易的選擇，「疫苗本身沒有問題，我們只是優先選擇最適合拿來對抗變種病毒的疫苗。」

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