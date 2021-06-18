麥當勞「聯名」BTS套餐英文這樣說！　外送員稱呼該更新了

記者張靖榕／綜合報導

BTS套餐在多國掀起搶購旋風，不只印尼等東南亞國家，台灣開賣後也湧現熱銷潮；然而疫情當前，麥當勞和韓團BTS（防彈少年團）合作推出的套餐，粉絲們礙於防疫減少外出，都紛紛請外送員取餐，一時還造成了混亂。Podcast節目《宇宙人外信》中介紹到，這樣的知名品牌和知名團體，合作推出聯名套餐，在英文中究竟該怎麼說，也聊到了「外送員」最符合當代說法的英、日、韓文單字。

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BTS紅遍全球，從東亞到東南亞，如今美洲國家也為之瘋狂，許多西方活動都能看到BTS的帥氣身影，而此次麥當勞看準各國廣大的BTS粉絲，與BTS聯合推出的雞塊套餐，不只外包裝不同，連雞塊沾醬也由糖醋醬換成肯瓊醬和酸辣醬，令許多人讚不絕口。

▲BTS套餐現實開賣蔚為風潮 。（圖／翻攝自推特）

主打中、英、日、韓四聲道的Podcast節目《宇宙人外信》聊到，在品牌聯名、歌手客串和品牌合作上，雖然很多人常常會搞混，其實在英文中的說法都相當不同，例如若是兩大商業品牌聯名較常使用co-branding，但此用法較不頻繁，相較之下歌手出專輯邀請來另一名歌手客串演唱，使用的feature則相當常見，通常會以feat.或是ft.的方式出現。而此次麥當勞與BTS合作推出的套餐，則會以「collaboration」稱之，就是商業「合作」的意思。日韓文的用法也是從英文的collaborate轉換而來，日文是コラボ （Korabo）、韓文則用콜라보(kollabo)。

外送員部分，隨著時代變遷，西方世界針對兩性平權和個人性別傾向的議題愈趨看重，許多原本有man和woman區別的單字，已經逐步用其他的方式更新，以避免性別歧視的問題。所以如果想說外送員是deliveryman，不如改以deliverty driver來稱呼，會更符合現在的的用法。

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