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沒血不能開刀！台大醫呼籲捐血：同島一命　一張圖看打疫苗者何時可捐

▲捐血,捐血篩選,快樂捐血人。（圖／記者林世文攝）

▲全台血庫存量告急。（圖／ETtoday資料照）

實習記者周依儒／綜合報導

疫情當前，但醫療量能需求仍未下降，衛福部近日公告全台血量庫存告急，請民眾踴躍捐血。而日前台大仁醫施景中也發文求救，表示台大現在血庫的庫存量已經見底，恐怕連刀房都不能開，「同島一命，懇請大家幫忙，將你的生命力，溫暖的灌注給另一個亟需延續命力的人。」

施景中發文求救，今年初因為血荒，台灣血庫曾發出警訊，當時大家熱血挹注，短短一週全台血荒立即解除，但隨著雙北疫情爆發已近2個月，從5月中起許多人都自律足不出戶，這也導致台北血庫存量快見底；但前幾天連自己服務的台大醫院都發出警訊說「血荒更嚴重了」。

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▲台大內部血庫存量不足。（圖／翻攝自施景中臉書）

▲台大內部血庫存量不足。（圖／翻攝自施景中臉書）

施景中補充，由於現在醫院嚴格管制，目前只會替外科、婦科手術進行開刀，且大部分以癌症刀為主，但在開刀房的前提都是血庫有足夠充足的血才能開，現在缺血的狀況很可能導致這些病患無法動手術。施景中喊話，現在捐血中心已經建立網站，大家可以提前預約，在預約的時間抵達，避免群聚、久候，捐血中心也會以最高規格做消毒，「同島一命，懇請大家幫忙。將你的生命力，溫暖的灌注給另一個亟需延續命力的人。拜託。」ˋ

不過施景中也提醒，施打AZ、嬌生疫苗的民眾，請暫緩14天確認沒問題後再進行捐血動作，施打莫德納及輝瑞疫苗則無此問題。據悉，衛福部在本月15日也表示全台血液庫存量雪崩式下滑，防疫期間仍有醫療用血需求，希望民眾能踴躍捐血，目前截至14日為止，各捐血中心的貯血量平均只有3.3天，其中A型血3.5天、B型血4.4天、O型血2.7天、AB型血3.1天，庫存量相當緊繃。

▼施打AZ疫苗者，需要暫緩14天捐血。（圖／翻攝自施景中臉書）

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