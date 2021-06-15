全台大血荒！庫存量「雪崩式下滑」剩3.3天　衛福部晚間喊話

▲全台血荒，衛福部發文鼓勵捐血。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

除了疫情以外，醫療用血需求仍存在。衛福部15日表示，受到疫情影響，許多民眾捐血意願下降，血液庫存量雪崩式下滑，目前全台庫存量偏低，防疫期間仍有醫療用血需求，希望民眾能踴躍捐血，各捐血中心也會加強防疫措施，讓健康者能夠安心。

衛福部15日在臉書上呼籲，目前全台血液庫存量持續偏低，截至14日為止，各捐血中心的貯血量平均只有3.3天，其中A型血3.5天、B型血4.4天、O型血2.7天、AB型血3.1天，庫存量相當緊繃。

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雖然目前正值防疫期間，但醫療用血需求仍在，血液基金會已啟動捐血預約制、各捐血中心也加強防疫措施，讓民眾安心捐血。

▼全台血荒，庫存量剩3.3天，衛福部喊話，希望民眾預約捐血。（圖／衛福部）



衛福部也呼籲，準備捐血前，要先前往血液基金會的「捐血人專區」預約，並完成健康問卷，在指定時間前往捐血中心，在避免與人接觸、等候的同時，仍能救人一命。

此外，由於疫情尚未趨緩，血液基金會曾公告，從2020年3月19日開始，凡是有出國的民眾，回國後要暫緩捐血28天，曾受新冠病毒感染的痊癒者、與確診病例密切接觸者，也要暫緩捐血28天。