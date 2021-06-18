台北熱到炸！　下週「梅雨滯留鋒」重返慎防劇烈降雨

▲今起西南風影響水氣抬升，中南部有不定時雷陣雨發生。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今起西南風影響水氣抬升，中南部有不定時雷陣雨發生，不過背風面因沉降氣流影響將炎熱高溫，溫度上看38度。下週二有滯留鋒面重返，要注意大量降雨的發生。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(18)日、週六(19日)台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部有不定時、局部性的陣雨或雷雨，有時有較強對流發展；背風面過山沉降，北部、東半部晴朗炎熱，將有連日高溫(36度以上)出現，要注意防曬、防中暑。

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▲中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。臺北市、新北市盆地，臺東縣地區為橙色燈號。基隆市地區、新竹縣市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

今日各地區氣溫：北部25至37度，中部24至35度，南部24至34度，東部23至38度。下週日、一(20、21日)鋒面逐日接近，水氣增多，大氣不穩定度提高，西南風迎風面的中南部雨勢逐日增大；下週一北部、東半部亦轉為有局部陣兩或雷雨的天氣。

最新歐洲(ECMWF)模式，模擬下週二(22日右圖)至週五(25日)「典型梅雨滯留鋒」重返台灣附近徘徊。期間有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨「劇烈天氣」及「大量降雨」的機率。

▲今(18日)晨4：30累積雨量圖顯示，台灣中南部已有局部降雨(左圖)。17日20時歐洲(ECMWF)模式，模擬下週二(22日)20時地面氣壓及雨量圖顯示，典型「梅雨滯留鋒」重返台灣(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

模式模擬亦顯示，26、27日「梅雨滯留鋒」北移，台灣在鋒前西南風影響下，大氣不穩定，迎風面持續有明顯降雨。不過，愈接近模擬的末期，理論上的「不確定性」會增大，模式也會不斷調整，需持續觀察最新資料。