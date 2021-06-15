梅雨滯留鋒要回來了！南北徘徊5天時間曝　降雨不亞於前2波

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，最新歐美模擬模式周日起梅雨滯留鋒重返台灣附近、南北徘徊，至下周四天氣型態尚未改變，有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率，且持續的時間及所帶來的降雨，都將不亞於前2波滯留鋒。

▲吳德榮說，最新歐美模式皆模擬周日20時梅雨滯留鋒已重返台灣附近。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

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中央氣象局說，今天（15日）受西南風影響，中南部天氣較為不穩定，出現短暫陣雨或雷雨的機率提高，清晨的降雨主要在沿海地帶，上午雨區逐漸往內陸發展，到了中午之後降雨轉為以山區為主，整體而言，南部的雨區範圍較廣，中部較為局部，至於北部及東半部則為多雲到晴，午後東半部地區及北部山區會有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，溫度方面，各地高溫約33至35度，大台北盆地、南投及東半部近山區及縱谷內容易出現36度以上高溫，東南部則有焚風發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周三至下周一西南風影響，隨著西南風帶來的水氣，中南部地區有不定時降雨的機率，南部地區降雨範圍廣，中部地區也有局部降雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後在山區容易有熱對流發展，並可能擴展影響到附近地區，特別是東半部地區；沒下雨時，天氣暖熱，大台北及花東局部地區高溫有機會來到36度以上。

氣象局表示，下周二至下周四西南風影響及鋒面位於北部海面，除了迎風面南部地區天氣依舊不穩定外，中部以北及東北部地區也有局部短暫陣雨或雷雨偶爾出現，至於花東等地區則是多雲為主，中午過後仍有局部短暫雷陣雨可能發生；北方鋒面的接近的程度以及對台灣的影響，目前變動仍大，不確定性高，氣象局會持續觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今起至周五台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨，背風面過山沉降，北部、東半部大多晴朗、天氣炎熱，將有連日高溫（36度以上）出現，要注意防曬、防中暑；迎風面的降雨為不定時的，日夜皆有機率，背風面則降雨機率偏低，午後山區偶有非常零星的降雨。

▼吳德榮提醒，周日起梅雨滯留鋒重返台灣附近、南北徘徊。（圖／資料照／記者李毓康攝）



吳德榮說，周六鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定度提高，各地轉有局部陣雨或雷雨，西南風迎風面的中南部雨勢較大；最新歐洲模式及美國（GFS）模式皆模擬，周日起梅雨滯留鋒重返台灣附近、南北徘徊，至下周四天氣型態尚未改變。

吳德榮提醒，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；模式模擬亦顯示，此波梅雨滯留鋒持續的時間及所帶來的降雨，都將不亞於前2波；不過，愈接近模擬的末期，理論上的不確定性會增大，模式也會不斷調整，需持續觀察最新資料。