滯留鋒重返時間曝！今午後防大雨　收假日變天中南部一路下到周末

▲氣象局表示，今午後西半部及東北部地區有局部短暫雷陣雨，並有出現局部大雨的機率。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

端午連假收假日變天！氣象專家吳德榮提醒，今天（13日）午後強對流在近山區發展，平地受影響範圍擴大，有劇烈天氣發生的機率；周一起至周六台灣附近盛行西南風，當風強水氣多時，迎風面中南部有較大降雨，並擴展至部分背風面的北部及東半部。他也分析，梅雨滯留鋒面重返台灣附近徘徊的時間。

中央氣象局說，今各地大多為多雲時晴的天氣，環境風場由東南風逐漸轉為偏南風，迎風面花東地區及恆春半島仍不定時有局部短暫陣雨，午後西半部及東北部地區有局部短暫雷陣雨，並有出現局部大雨的機率；溫度方面，西半部及宜蘭高溫33至35度，大台北及南投有局部36度高溫發生的機率，其他地區高溫約31、32度，清晨夜裡各地低溫25至27度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局表示，今年第4號颱風「小熊」今晨2時中心位置在鵝鸞鼻西方約1510公里之處，持續向西北西移動，即將進入中南半島並減弱，對台灣天氣不會有直接的影響。

氣象局預報，周一至周五台灣附近轉為潮溼的西南風環境，中南部天氣變得比較不穩定，南部地區降雨範圍廣，屬於有短暫陣雨或雷雨的天氣，中部地區也有局部降雨，其他地區為多雲時晴，午後有局部短暫雷陣雨；大台北沒下雨時較為悶熱，高溫有機會來到36度以上；周一東南部地區有焚風發生的機率，請留意。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今各地天氣晴朗、白天炎熱，大氣不穩定度略提高，午後強對流在近山區發展，平地受影響範圍擴大，有劇烈天氣發生的機率，要持續注意氣象局發布的特報。

▼小熊颱風對台灣無直接影響。（圖／氣象局）



吳德榮分析，氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，小熊颱風今上午將登陸越南北部，將導致南海轉為盛行西南風，且於周一抵達台灣附近。

吳德榮進一步分析，周一起至周六台灣附近盛行西南風，當風強水氣多時，迎風面中南部有較大降雨，並擴展至部分背風面的北部及東半部，風弱時，主要降雨則侷限在中南部；迎風面的降雨為不定時的，日夜皆有機率，而背風面則有日夜變化、比較偏在午後，且白天炎熱、氣溫偏高。



吳德榮說，梅雨季尚未結束，至於梅雨滯留鋒何時重返台灣附近徘徊？美國（GFS）模式模擬在下周日，歐洲模式則模擬在下周二，但皆已是末期的模擬，有不確定性需再觀察。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，下周二梅雨滯留鋒已在台灣上空。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

