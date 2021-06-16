西南風水彈灌南台！鋒面下周接力「全台轉雨」　一張圖看大雨熱區

▲周末之後天氣轉變，鋒面靠近 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報中心技正王君賢表示，17日受西南風影響，迎風面的中南部容易出現較大雨勢，一整天斷續都有下雨，特別是清晨至上午，容易出現短延時強降雨，北部、東半部午後也有零星短暫雷陣雨。因西南風過山沉降作用，北部、東半部溫度偏高，15日最高溫出現在花蓮富源達38度，西南風繞山也會造成強陣風，預計苗栗以北、東南部容易出現8到9級強陣風。

氣象局表示，西南風持續影響，將南海水氣帶進台灣，17日苗栗以南天氣不穩定，出現短暫陣雨或雷雨的機率高，尤其清晨至上午這段時間，降雨主要在中南部沿海及平原，午後轉為以內陸及山區為主，雨勢有時會稍大些，易有短延時強降雨現象；至於東北部、東部地區及北部山區午後有零星短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

溫度部份，各地高溫約32至35度，北部可來到37度，其中大台北盆地、東半部近山區及縱谷內容易出現36度以上高溫。

▼鋒面接力！下周全台轉雨變天。（圖／中央氣象局、NCDR）



▼台灣「兩個世界」，一半雨一半熱。（圖／中央氣象局）



預估本周台灣附近盛行西南風，中南部地區不定時有降雨，北部、東半部則要留意極端高溫，氣象局指出，18至21日（周五至下周一）受西南風帶來水氣影響，中南部轉雨，南部降雨範圍廣，中部也有局部降雨，其他地區多雲到晴，午後僅北部山區及宜花地區有零星短暫雨，尤其19日（周六）後水氣增多，東半部地區及北部山區午後有局部雷陣雨。

氣象局指出，鋒面22、23日（下周二、三）位於北部海面，加上西南風影響，除了原先的中南部天氣不穩定以外，北部及東北部地區也有短暫陣雨或雷雨，其中中南部地區易有短延時強降雨並有局部大雨發生機率，影響較小的花東地區，也有些局部短暫陣雨或雷雨。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，西南風影響下，容易在南部沿海發展熱對流、移入台灣，中部以南都有機會下雨，越往南越容易下雨，雨最多的地方落在屏東，不過北部、東半部因為西南風過山很熱，一直到周末降雨幅度會增加，北部、靠山區容易有雨，至21日西南風勢力減弱、鋒面接近，天氣變得不穩定，溫度略降易雨，午後陣雨會增多，預估下周天氣會變得不穩定。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘