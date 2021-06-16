　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

西南風水彈灌南台！鋒面下周接力「全台轉雨」　一張圖看大雨熱區

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲周末之後天氣轉變，鋒面靠近 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報中心技正王君賢表示，17日受西南風影響，迎風面的中南部容易出現較大雨勢，一整天斷續都有下雨，特別是清晨至上午，容易出現短延時強降雨，北部、東半部午後也有零星短暫雷陣雨。因西南風過山沉降作用，北部、東半部溫度偏高，15日最高溫出現在花蓮富源達38度，西南風繞山也會造成強陣風，預計苗栗以北、東南部容易出現8到9級強陣風。

氣象局表示，西南風持續影響，將南海水氣帶進台灣，17日苗栗以南天氣不穩定，出現短暫陣雨或雷雨的機率高，尤其清晨至上午這段時間，降雨主要在中南部沿海及平原，午後轉為以內陸及山區為主，雨勢有時會稍大些，易有短延時強降雨現象；至於東北部、東部地區及北部山區午後有零星短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

溫度部份，各地高溫約32至35度，北部可來到37度，其中大台北盆地、東半部近山區及縱谷內容易出現36度以上高溫。

▼鋒面接力！下周全台轉雨變天。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▼台灣「兩個世界」，一半雨一半熱。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

預估本周台灣附近盛行西南風，中南部地區不定時有降雨，北部、東半部則要留意極端高溫，氣象局指出，18至21日（周五至下周一）受西南風帶來水氣影響，中南部轉雨，南部降雨範圍廣，中部也有局部降雨，其他地區多雲到晴，午後僅北部山區及宜花地區有零星短暫雨，尤其19日（周六）後水氣增多，東半部地區及北部山區午後有局部雷陣雨。

氣象局指出，鋒面22、23日（下周二、三）位於北部海面，加上西南風影響，除了原先的中南部天氣不穩定以外，北部及東北部地區也有短暫陣雨或雷雨，其中中南部地區易有短延時強降雨並有局部大雨發生機率，影響較小的花東地區，也有些局部短暫陣雨或雷雨。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，西南風影響下，容易在南部沿海發展熱對流、移入台灣，中部以南都有機會下雨，越往南越容易下雨，雨最多的地方落在屏東，不過北部、東半部因為西南風過山很熱，一直到周末降雨幅度會增加，北部、靠山區容易有雨，至21日西南風勢力減弱、鋒面接近，天氣變得不穩定，溫度略降易雨，午後陣雨會增多，預估下周天氣會變得不穩定。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／拚買BNT疫苗　郭台銘深夜發3點聲明！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中夜景餐廳「得來速」！大批車潮排隊領貨　老闆娘揭背後原因

劉寶傑飆罵「范雲的好好朋友」：苗博雅妳自己去坐牢！別扯雙北

雪霸沒人類「野生動物」超稀有爆發！雪霸定期封山？　官方回應了

西南風水彈灌南台！鋒面下周接力「全台轉雨」　一張圖看大雨熱區

怕接種疫苗引發血栓！高醫院長公布機率：跟發票中一萬差不多

高鐵台北站務員確診！哥驚恐發文「全家染疫」：第一次離死亡這麼近

疫期雪上加霜！泰豐輪胎中壢廠停產　勞動局關切

聯醫陽明院區染疫醫傳「發燒40度、肺浸潤」　院方回應了

全台一覽／疫苗開打第2天「11人猝死」！女返家喝水失去意識

超商女店員「感染源不明」！簡訊找1500人廣篩　嘉義啟動社區篩檢

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

爸見兒打針大哭頻頻安撫喊加油　萌娃「忍痛比手勢」替自己打氣

濕紙巾蓋別丟！13大妙招學起來　DIY牙刷架、零食口袋簡單又環保

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

台中夜景餐廳「得來速」！大批車潮排隊領貨　老闆娘揭背後原因

劉寶傑飆罵「范雲的好好朋友」：苗博雅妳自己去坐牢！別扯雙北

雪霸沒人類「野生動物」超稀有爆發！雪霸定期封山？　官方回應了

西南風水彈灌南台！鋒面下周接力「全台轉雨」　一張圖看大雨熱區

怕接種疫苗引發血栓！高醫院長公布機率：跟發票中一萬差不多

高鐵台北站務員確診！哥驚恐發文「全家染疫」：第一次離死亡這麼近

疫期雪上加霜！泰豐輪胎中壢廠停產　勞動局關切

聯醫陽明院區染疫醫傳「發燒40度、肺浸潤」　院方回應了

全台一覽／疫苗開打第2天「11人猝死」！女返家喝水失去意識

超商女店員「感染源不明」！簡訊找1500人廣篩　嘉義啟動社區篩檢

梅根放行了！哈利「王室群組」給看女兒照　凱特：迫不及待想見她

里拉德、嘴綠出征奧運！美男籃有望再添2球星　約基奇辭退國家隊

新加坡發現「2艘百年沉船」元代青花瓷最大量出土！　古船背景曝光

舉台灣、新加坡為例　泰總理：自產疫苗是「正確決定」

湖人迷建議卓拉蒙德底薪續約　抓猛回「你醉了」引熱議

五角大廈為抗中　傳擬建立常設「太平洋特遣部隊」

台南大姊抄拖鞋「壁咚」無罩男：不准走！警一到大逆轉…她慘被告

台中夜景餐廳「得來速」！大批車潮排隊領貨　老闆娘揭背後原因

拜登與普丁首次峰會「歷時3.5小時結束」　較預期短

【插隊打疫苗2】防疫四大防線崩潰！律師：政府面臨信任危機

宥勝路邊搭便車「沒被認出來」　慈惠求合照被拒絕！他：這才是真愛

生活熱門新聞

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

莫德納全發！陳時中回應女記者「妳很敏銳」網懂暗示了

水彈灌南台！鋒面下周接力全台轉雨

超商女店員感染源不明！1500人廣篩

批陳時中笨！他求撤三級警戒：人民快餓死

苗博雅引眾怒　劉寶傑：妳自己去坐牢

台中夜景餐廳「得來速」！老闆娘揭原因

生態爆發…雪霸封山？官方回應了

接種疫苗引發血栓機率　醫：跟發票中一萬差不多

高鐵台北站務員確診！哥驚恐：全家染疫

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

6／28降級「各處恐燒成一片」！醫曝先做1件事再考慮

IG小模PO約砲！他實測加3個曝真相

聯醫陽明院區染疫醫傳發燒40度、肺浸潤　院方回應了

更多熱門

相關新聞

西南風雨彈威力猛！彭啟明示警

西南風雨彈威力猛！彭啟明示警

受到西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局今（16）日持續發布大雨特報，台南至屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象達人彭啟明表示，別小看西南風和海陸風環流交會發展的降雨，預計未來幾天都類似，下周鋒面接近，又是另外一個情境。

梅雨滯留鋒回來了！南北徘徊5天　降雨不亞於前2波

梅雨滯留鋒回來了！南北徘徊5天　降雨不亞於前2波

中南部今有雨到下周　滯留鋒面重返時間曝

中南部今有雨到下周　滯留鋒面重返時間曝

今晚8縣市持續豪、大雨特報

今晚8縣市持續豪、大雨特報

端午節變天！中南部補水週來了

端午節變天！中南部補水週來了

關鍵字：

氣象氣象雲大雨鋒面

讀者迴響

熱門新聞

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

《鳥來伯》長青3月還作秀爆心律不整

男友每晚準時回家！女教師過夜一次超驚恐

莫德納全發！陳時中回應女記者「妳很敏銳」網懂暗示了

水彈灌南台！鋒面下周接力全台轉雨

賈永婕被抹黑哭了！　揭「聯手衛福部支援前線」秘辛

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

《多情》加純殺青了！網不捨：說好的婚禮呢

94歲翁昨天打疫苗　今天「人沒有了」

蛇精男染新冠痊癒整個人變了！消失5個月露面

考古學家揭露古代恐怖私刑「浸豬籠」

太陽資深記者：CP3新冠檢測陽性

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面