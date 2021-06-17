全台變天時間曝！梅雨季第三波滯留鋒更久　防中尺度對流大量降雨

▲氣象局表示，今西南風持續影響，苗栗以南天氣較為不穩定，出現短暫陣雨或雷雨的機率高。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／台北報導

梅雨季第三波滯留鋒面！氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬下周二起典型梅雨滯留鋒重返台灣，至下周六都在附近南北徘徊，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；模式模擬亦顯示，此波梅雨滯留鋒的持續時間較前2波久，故有條件帶來更多的降雨，應注意！

氣象局表示，今天（17日）西南風持續影響，苗栗以南天氣較為不穩定，出現短暫陣雨或雷雨的機率高，清晨至上午的降雨主要在中南部沿海及平原，中午之後則轉為以內陸及山區為主，清晨至上午雨勢會較大，請留意短延時強降雨現象，至於北部及東半部則為多雲到晴，午後東北部、東部地區及北部山區有零星短暫雷陣雨；大部分地方的高溫在32至35度，大台北盆地可來到36、37度左右，而東半部近山區及縱谷內也容易出現36度以上高溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周五至下周一西南風影響，隨著西南風帶來的水氣，中南部地區有不定時降雨的機率，南部地區降雨範圍廣，中部地區也有局部降雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後僅北部山區及宜花地區有零星短暫雨，周六後水氣增多，東半部地區及北部山區午後有局部雷陣雨；氣溫方面在沒下雨時，天氣仍熱，大台北及東半部局部地區高溫有機會來到36度以上。

氣象局提醒，下周二、下周三鋒面位於北部海面及西南風影響，除了原先的中南部天氣不穩定以外，北部及東北部地區也有短暫陣雨或雷雨，其中中南部地區易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，影響較小的花東地區，也有些局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局指出，下周四至下周六鋒面位於台灣附近，各地天氣不穩定，降雨機率偏高，惟鋒面位置及對台灣影響預報不確定性仍大，請留意最新預報資訊。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬下周二20時地面氣壓及雨量圖顯示，典型「梅雨滯留鋒」重返台灣。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周六台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨，背風面過山沉降，北部、東半部晴朗炎熱，將有連日高溫36度以上出現；迎風面的降雨為不定時、局部性的，日夜皆有機率，有時有較強對流發展，背風面則降雨機率很低，午後山區偶有非常零星的降雨。

吳德榮分析，周日、下周一鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定度提高，西南風迎風面的中南部雨勢增大。北部、東半部亦有局部降雨的機率。

吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬下周二起典型梅雨滯留鋒重返台灣，至下周六都在附近南北徘徊，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；模式模擬亦顯示，此波梅雨滯留鋒的持續時間較前2波久，故有條件帶來更多的降雨，應注意！不過，愈接近模擬的末期，理論上的不確定性會增大，模式也會不斷調整，需持續觀察最新資料。