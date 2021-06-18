醫護、快遞員的「口罩神隊友」！歐美防疫大賣、台灣也缺貨

▲歐美醫護、快遞員使用口罩搭配「口罩神隊友」工作。（圖／果舖創意提供、翻攝自Amazon）

消費中心／綜合報導

全台疫情三級警戒再延長，許多人因為工作關係常常一整天都戴著口罩，長久下來容易勒到耳朵痛、心也煩躁，還有口罩尺寸太鬆、不合，或是吃飯、喝水時口罩拿下不知要放哪的窘境，該如何解決？去年疫情在歐美肆虐時，出現一款「口罩神隊友」透過一條輔助繩輕鬆解決大人小孩生活上的困擾，不少宅配、快遞員也認為相當實用，一度造成搶購一空，想不到這項在Amazon被外國人買爆的商品，創意竟是源自台灣！





▲口罩舒壓頸掛繩能配合各種臉型，也幫助臉小的兒童包覆更緊密。

來自台灣的品牌「Bone」以設計界流傳百年的準則：「Less is more」，巧妙運用一條繩子的設計，解決了大家戴口罩時的難處，將所有不方便之處變成口罩舒壓頸掛繩（Landyard Mask Tie）的主要創意點。一方面釋放口罩繩勒住耳朵的壓力，替口罩減壓，還能調整口罩尺寸、小朋友也能用；吃飯、喝水，取下口罩時可以反折、掛在胸前。

品牌說明，口罩舒壓頸掛繩的原理是透過一條繩子兩邊尾端，轉變成接近「耳朵弧度」的造型，弧狀造型裡面設計了可以容納口罩掛繩的溝槽，在弧形的兩端內側，巧妙的設計兩個凸點，套進口罩繩之後，兩個凸點能做限位，卡住口罩不讓它滑出來，而弧狀造型也可舒緩口罩繩束住耳朵的不舒適感。而且這種舒壓口罩綁採用矽膠一體成型，有效避免零件組裝造成的縫隙、不易清潔的問題，方便清洗，酒精消毒，矽膠環保耐高溫的材質，甚至可以用開水煮沸、消毒。





▲口罩舒壓頸掛繩一體成形容易清潔、消毒，防疫期間更安心。

品牌表示，其實此產品在去年底台灣上市時並沒有取得預計的好成績，但今年初上架各國的Amazon馬上就賣到缺貨，持續補貨之後購買力道依然強勁，一舉超越其他品項成為Bone外銷的主力商品。如今台灣疫情意外嚴峻，口罩舒壓頸掛繩也跟著大賣，除了緊急持續量產之外，也計畫推出第二代產品「Bone 舒壓口罩綁」，兩代主要差別在於長度、攜帶更方便，主要為解決有用戶反應在高污染的環境下，取下口罩掛在胸前擔心污染的問題。而第二代舒壓口罩綁目前正在Bone官網https://boneshop.tw/u4mXn募資中，預計在七月初就會開始出貨。品牌強調，希望透過創意解決生活問題的同時，也呼籲大家口罩要隨身攜帶、減少外出，一起度過這個疫情嚴重的時刻。

