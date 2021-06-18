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新冠死亡失智占2到4成　陳宗彥：71%失智者已在疫苗接種優先名單

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣失智症協會盼將失智者與其照顧者納入施打疫苗第五順位。（示意圖／記者李毓康攝）

記者胡至欣／整理報導

根據國外資料顯示，新冠肺炎死者中失智者約占2到4成。台灣失智症協會理事長賴德仁呼籲政府，速將失智者與其照顧者納入施打疫苗第五順位，以利降低死亡率；對此，指揮中心副指揮官陳宗彥17日回應，未來約90%以上失智者都會在接種優先名單中。

台灣失智症協會表示，國際失智症協會於今年5月世界衛生大會（WHA）聲明指出，新冠肺炎死亡人數中失智者的占比極高，如義大利有20%、英國26%、加拿大占36%、澳洲更高達41%，顯示失智者應優先受到保護的急迫性。然而，疫情指揮中心9日公告的公費接種疫苗順位，雖已包含第五順位社福照護系統的安養、養護、日間照顧、社福等長期照護機構受照顧者以及照顧者，卻漏掉全台494個「失智社區服務據點」及所服務的1萬6千多位失智者及照顧者。

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協會補充說道，全台有近30萬失智人口，依照此版公費接種疫苗順位，若75歲以上長者完成疫苗施打，仍有約9萬名失智者沒機會施打，容易形成防疫破口；另外，65歲以下年輕型失智者的照顧者也頻頻反應，失智者拒戴口罩，又不能打疫苗，求救無門，不知如何是好。希望政府將失智者列入優先施打疫苗名單，不但可避免失智者有困難配合防疫措施的隱憂，還能降低重症發生的機會及抒解家屬照顧壓力。

對此，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥17日在記者會中回應，目前75歲以上長者已納優先接種名單，而75歲以上失智症患者約占全台失智人口總數的71%，未來往下開放到65歲以上長者接種後，約90%以上失智者都會在接種優先名單中，是否加速納入優先施打對象會再交由專家討論評估。

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