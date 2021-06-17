台南市173處社區照護暫停共餐　黃偉哲感謝璨揚企業捐贈三萬份料理包關懷長輩

▲璨揚企業集團創辦的慈揚社會福利基金會，特別捐贈3萬份料理調理包予社會局，台南市長黃偉哲17日也頒贈感謝狀感謝善心。（圖／記者林悅翻攝，下同 ）

記者林悅／台南報導



因應新冠肺炎疫情嚴峻，全國3級警戒延至6月28日，台南市173處社區照顧關懷據點配合防疫暫停共餐服務，璨揚企業集團創辦的慈揚社會福利基金會，特別捐贈3萬份料理調理包予社會局，台南市長黃偉哲17日也頒贈感謝狀，感謝慈揚基金會關心據點長輩防疫期間的餐飲需求。



台南市長黃偉哲表示，非常感謝慈揚社會福利基金會王玉飛執行長夫婦以及璨揚企業關心台南市長輩們，體現了企業「取之於社會，用之於社會」的精神，同時，他也肯定社會局與據點志工們兼顧防疫與關懷，讓長輩在據點供餐服務暫停期間，營養餐食不間斷。



黃偉哲指出，燦揚企業員工是非常幸福的，很多企業的防疫假是無薪防疫假，但燦揚企業是帶薪的防疫假，當然最好家裡面都不要有人有防疫假的需求，但是一旦碰到了，燦揚企業對他們的同仁提供非常好的照顧，這點也足以作為社會企業的楷模。



慈揚社會福利基金會執行長王玉飛表示，看到全國因配合防疫工作而停止據點共餐，因關心據點長輩的用餐需求，特別捐贈3萬包簡易加熱即可食用的調理料理包予台南市政府社會局，調理料理包葷素皆有，可照顧不同餐食需求的長輩，讓長輩不用擔心防疫期間的餐飲問題。璨揚企業代表黃崇仁副總亦到場表示支持市長黃偉哲打造「高齡友善城市」的施政理念。





社會局表示，3萬份料理包已由社會局料理包關懷列車分階段送達新營、柳營、鹽水、左鎮、玉井、楠西、南化、大內、麻豆、善化、北區、安南、白河、後壁、東山、永康、新市、新化等行政區，在料理包送達社區長輩手中的運送過程，為確保人員接觸安全，社會局與據點人員嚴謹落實消毒、戴口罩、頭罩、手套，以及量測體溫，並規劃據點領餐不下車的得來速服務，將人員接觸減到最低，嚴格落實防疫措施。



社會局長陳榮枝表示，台南市截至6月11日止共布建378個社區照顧關懷據點，目前全力配合中央疫情指揮中心的防疫指示，暫停各項具接觸性的活動，並針對高關懷對象持續進行電話問安工作。



為了讓長輩在防疫期間中持續學習，社會局協助各據點學習如何運用line直播、視訊來與長輩互動，並提供延緩失智失能、健康促進活動、防疫、防詐騙宣導、才藝教學、衛教課程、體適能課程等多元化課程，讓長輩宅在家也能度過多采多姿的防疫生活。



此外，目前社會局為南市37區85歲以上長者提供貼心接送接種疫苗服務，由區公所、里幹事或里鄰長主動通知符合施打資格之長輩就近施打疫苗，提醒長輩不用擔心，若有相關疑問可向戶籍地區公所詢問。

防疫面罩、護目鏡269元起