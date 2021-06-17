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柯文哲報喜訊：北市獲選「2021全球市長挑戰賽」前50名冠軍城市

▲台北市獲選為彭博基金會2021年全球市長挑戰賽前50名的冠軍城市。（合併圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲台北市獲選為彭博基金會2021年全球市長挑戰賽前50名的冠軍城市。（合併圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情雖然持續肆虐，但台北市長柯文哲17日晚間宣布一則好消息，也就是台北市獲選為美國彭博基金會（Bloomberg Philanthropies）2021年全球市長挑戰賽（MayorsChallenge）前50名的冠軍城市。柯文哲表示，危機就是轉機，當處境越艱難，更要勇敢堅持。

柯文哲透過臉書發文表示，國家的力量在於國民全體，台灣要成為一個現代化的國家，第一步就是要相信人民的力量。「我們應該勇往直前，不會因為害怕出錯，而停留在原地！」在疫情嚴峻的當下，台北市獲選為彭博基金會2021年全球市長挑戰賽前50名的冠軍城市。

柯文哲強調，在這次疫情爆發之前，台北已經以科技的方式，因應高齡社會的挑戰，不僅成立了台北高齡健康前瞻中心、推動虛擬健身房及運動巡迴指導團，深入社區協助長者提升肌耐力、以延緩因為老化而來的疾病及失能問題；也建置了台北通和里辦數位基礎建設，落實實名制，強化無接觸服務。

「這些努力不只在疫情期間派上用場，我們也獲得了彭博基金會的肯定，擠進全球市長挑戰賽的前50強。」柯文哲表示，危機就是轉機，當處境越艱難，更要勇敢堅持，「讓我們一起朝進步的方向前進，不因習慣安逸，甚至害怕，而在原地停留」。

柯文哲表示，台北市獲選原因，在於台北市面臨進入超高齡化社會的挑戰，並因應嚴峻疫情的威脅，全力推動數位轉型，以打造新常態的智慧台北為契機，選擇以數位科技創意來提升高齡市民的健康提案。

彭博慈善基金會在「2021全球市長挑戰賽」第一階段，從全球99個國家、631個參賽城市中，選出了50個冠軍城市進入決賽；本次競賽主軸是「因應疫情而生的創新方案」，挑戰的面向包含「健康與福利」、「氣候與環境」、「經濟復甦與包容性成長」、「善治與平等」等四方面，城市提案至少需符合其中一個面向。

在接下來的4個月內，主辦單位將邀請台北市政府的核心團隊參加由全球專家、其他城市參賽者、歷屆市長挑戰賽優勝城市共同參與的創意營，並在彭博慈善基金會的專家教練協助下，共同完善城市第一階段的提案，並在2021年10月份提交修正方案，主辦單位也將在2022年初公布最後決選的15個優勝城市。

另外，柯文哲晚間在臉書也特別針對網路預約接種疫苗議題，再度對市民表達感謝，「今天，我要感謝台北市民！」台北市這次採用網路預約方式，安排85歲以上長者接種疫苗，總預約人數3萬1996人，前來施打的長者3萬1370人，高達98.04％。

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