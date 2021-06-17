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最快3小時逝！打AZ疫苗一天再增9死　台灣血栓發生率曝光

記者劉維榛／綜合報導

近日全台大規模接種疫苗，昨（16）日新增14例AZ疫苗接種不良反應，其中有9例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，血栓通報累積5例，以現有施打人數113萬人來計算，等於每百萬血栓率為4.42，而英國、加拿大與德國都是每百萬分之10以上，顯見台灣因打疫苗導致血栓死亡的比率低於歐美。

指揮中心公布，16日全台COVID-19疫苗接種14萬50人次，AZ共接種13萬4428人次，而當日新增的12例（7女5男）疑似是AZ疫苗接種後嚴重不良事件，發病年齡介於42歲至97歲，為接種疫苗後3小時至12日間發生。

另9例死亡部分，發病年齡介於65歲至97歲，為接種疫苗後3小時至1日間發生。指揮中心表示，有一例曾住院，為右眼腫痛，疑似過敏反應。另有兩例住院中，一例右臀與右腳疼痛，診斷尚不明（血小板低下、 D-dimer異常）;一例疑似肺炎與陣發性心房顫動。

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至於16日莫德納接種為5622人次中，有2例為疑似莫德納疫苗接種後嚴重不良事件，皆為女性，發病年齡介於27歲至38歲，1例為接種疫苗後15分鐘發生疑似嚴重過敏反應，一開始嘔吐、胸悶、呼吸喘，但疫苗接種後三日仍呼吸喘，目前住院觀察中；另1例為接種後隔日全身紅疹，疑似過敏反應。

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家。（圖／記者李毓康攝）

▲接種AZ疫苗後，16日再增9例死亡。（示意圖／記者李毓康攝）

莊人祥表示，目前總共有5位通報血栓，一位是30幾歲男性、一位是40幾歲女性和另一位50幾歲男性已經確認血栓，另外2位還需要再後續審查，分別是30幾歲女性和40幾歲女性。

關於接種疫苗後「發生血栓機率」部分，莊人祥強調，英國施打第一劑為百萬分之14.2、加拿大百萬分之15、德國百萬分之11.6，以台灣5例除以113萬人接種，發生率大約百萬分之4.42，比起歐美血栓發生率，台灣並沒有比較高。

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