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雲林婦領20萬稱「修房子」　看到管區警招供...隔天安心存回去

▲雲林斗南一名7旬老婦日前至斗南鎮農會提領20萬現金險遭騙，所幸處理警員耐心安撫，並確定是假檢警詐騙，保住獨居老婦一生積蓄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗南一名7旬老婦日前至鎮農會提領20萬現金險遭騙，所幸處理警員耐心安撫，並確定是假檢警詐騙，保住獨居老婦一生積蓄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南一名7旬老婦日前至斗南鎮農會提領20萬現金，自述要修繕房屋使用，行員認為老路獨自領巨款又沒家人陪同相當可疑，通報警方協處，斗南警分局派員前往勸解後老婦仍不鬆口，最後警方護送其返家途中安撫情緒，老婦才娓娓坦承，是有台北檢察官以她違反商業法要領出20萬元交付保管。

斗南一名7旬沈婦接獲自稱台北檢察官致電，恐嚇指出老婦違反商業法，必須提領出20萬元交付保管，才能免除牢獄之災，領錢過程因偵查不公開，不可告知他人領錢用途。老婦心生害怕，趕緊前往斗南農會按指示操作領錢。

斗南農會行員見狀，先詢問巨款用處，老婦直稱要修繕房屋用的，行員認為老婦嬌弱卻獨自提領鉅款必定有異，隨即通報警方前往協助處理。警方到場後老婦仍堅稱20萬就是要修房屋用的，不存回去，一定要帶回家。警員勸說不下，先護送老婦與現金返家，才知老婦是獨居老人，即通知轄區員警(俗稱管區)前往協助安撫，在關愛攻勢下順利突破其心防，老婦才娓娓道出檢察官致電之事。

恰巧假檢察官再度來電要再繼續指示沈婦配合交錢步驟，所轄建國派出所員警(管區)從婦人手中接過電話表明身份，並反問對方單位、職稱及姓名，電話另頭假檢知道被識破後隨即掛掉電話，老婦人見到管區員警挺身與對方對話，這才相信是遭到詐騙。警方表示，因老婦平時獨居，警方給予關懷外更在隔日陪同將20萬存回帳戶，老婦對警員及行員頻頻道謝。

斗南警分局長蘇旭茂表示，在政府各單位積極宣下，詐騙案件有下降趨勢，但是「假檢察官凍結帳戶」、「假交友真詐財」、「購物分期操作ATM詐財」等詐騙老梗依然仍為不法分子利用，請民眾應多加注意求證，接到來路不明的電話，請謹依「1聽2掛3查證」防詐騙3步驟，多一分求證，少一分受騙，方能確保自身財產安全。


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