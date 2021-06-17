付2千預約打疫苗！高雄無良攝影師發國難財　面交來的是員警

記者吳奕靖／高雄報導

看準國內缺乏新冠疫苗，同時疫情嚴峻，竟然有人趁機大發國難財。詐騙集團利用臉書散播可以私下透過管道來施打疫苗，要先付出訂金2000元，事後尾款再用匯款方式，高雄市刑大的員警裝成買家，逮捕一名陳姓男子。

▲陳姓男子利用疫情，表示可以透過「私下管道」打疫苗詐騙 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

高雄市刑大員警15日深夜佯裝買家，跟對方就約在三民區的一間超商前面，等到交付款項之後，當場將陳姓男子逮捕，查扣現金10560元、3支手機以及裝有訊息提示的信封，訊息內容是載送民眾施打疫苗時間、地點及交通車等資訊。

這起詐騙案件就是員警在臉書發現，有一個帳號散播可以有「私下管道」施打疫苗，還強調廠牌自選，只要付出訂金2000元，尾款再用匯款方式，員警假裝成賣家持續跟對方聯絡，但對方也很狡猾，一下變成醫師、又變成施打民眾等等，一人分飾多角之，還會變換通訊聯絡的方式，而且還跟員警說，因為怕「好心肝」事件會發生，匯款紀錄會成為證據，所以改用面交方式。

陳姓男子之前是一名空拍攝影師，國中畢業，看準「疫情恐慌以及搶打疫苗」的心理才想發一筆「國難財」，現在被以刑法詐欺罪5年以下併科50萬元罰金之外，還多了一條嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條移送，刑責加重恐怕得要多加3年以下徒刑，以及300萬的罰金。

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